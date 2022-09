Electronic Beats x Beethovenfest: Gewinnt Tickets für den Tourabschluss am 17. September in Bonn

Das diesjährige Electronic Beats Festival, das die letzten Wochen durch Europa zog, schließt mit einem Doppelkonzert in der Geburtsstadt Beethovens ab, der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn. Am 17. September wird zuerst Pianistin, Experimentalmusikerin und Künstlerin Hania Rani auftreten. Ihr experimenteller Klavierklang, oft leicht präpariert und verwoben mit Elektronik, brachten der jungen polnischen Musikerin Preise ein – im Kooperation mit dem BeethovenFest präsentiert Electronic Beats ein Live-Konzert von Hania Rani nun erstmals in Bonn.

Im zweiten Teil des Abends ist das Residenzorchester des diesjährigen Beethovenfests zu erleben – das New Yorker Ensemble Alarm Will Sound. Das Ensemble ist bekannt für orchestrale Bearbeitungen und Interpretationen von Electronica-Stücken: auch im Bonner Pantheon Theater performt Alarm Will Sound Bearbeitungen von unter anderem Aphex Twin, Jlin und Tim Exile.

Wir verlosen 2×2 Tickets. Wer in Bonn dabei sein möchte, schreibt bis zum 15. September um Mitternacht eine E-Mail mit dem Betreff BEETHOVEN22, dem vollen Namen und dem vollen Namen der gewünschten Begleitperson an gewinnen@groove.de.

GROOVE präsentiert: Beethovenfest x Electronic Beats

17. September 2022, 21:00

Tickets ab 15 Euro

Pantheon Theater

Siegburger Str. 42

Bonn