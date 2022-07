MATTER OF FACT ist spezialisiert auf die Produktion von „schwarzem Gold“ (Foto: Presse)

In Güstrow eröffnet Andre Kronert – DJ, Musiker und Labelchef von ODD EVEN – südlich von Rostock ein neues Presswerk, das hauptsächlich die Vinylproduktion für Indielabels übernehmen will. Kronert erklärt, dass Matter of Fact keine Aufträge von Majorlabels annehmen werde, die auf dem Vinylmarkt zahlreiche Produktionen kleinerer Labels und weniger bekannter Künstler:innen blockierten.



Insgesamt sollen drei Maschinen für eine monatliche Produktionen von rund 30.000 Platten sorgen. Dabei kann der komplette Prozess von der Klangverarbeitung über die Lizenzanmeldung bis hin zum Versand betreut werden.

Mit der Unterstützung verschiedener Umweltinitiativen wie Wald-Wiese-Moor soll der CO2-Verbrauch, der durch den Versand entsteht, wieder ausgeglichen werden. Außerdem bemüht sich das Unternehmen um eine klimaneutrale Produktion, indem es nachhaltige und biologisch abbaubare FSC-Hüllen verwendet.