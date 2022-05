Marius Lehnert (Foto: Presse)

In wenigen Wochen geht die erste Ausgabe des Dukeland über die Bühne. Die Organisator*innen des Festivals in Ludwigsburg verwandeln mit einer hochkarätigen Auswahl starker, technoider Acts. Headliner wie Sven Väth, Stephan Bodzin (Live) oder Monika Kruse zieren das kompakte Line-up. Die idyllische Outdoor-Bühne, genannt Secret Market Place, garantiert ein Techno-Spektakel der Sonderklasse. Sei dabei und tauche ein in das einzigartige Festivalgelände bei der Domäne Monrepos in Ludwigsburg, einem Herrenhaus im Barockstil, umgeben von einem See und Natur soweit das Auge reicht.

Tracklist:

(01) Rui Azevedo – Opal

(02) AIKON – Fantom

(03) Flow & Zero – Infinity Z (BLANCAh Remix)

(04) Max von Sternberg feat. Alice Rose – Love Is The Law

(05) Dominik März & Colossi – Erate (No Fear Version)

(06) Paul Schmidpeter – Mercury

(07) Matthias Leisegang – Trust You (ML Deeper Love Remix)

(08) WhoMadeWho & Rampa – UUUU (&ME Remix)

(09) Dodi Palese – Millennium Bug

(10) Several Definitions – Hydrogéne

(11) Glowal – In Heaven

Interesse geweckt? Dann bist du hier richtig, denn du hast die Chance, 2×2 Tickets für das Dukeland zu gewinnen. Schicke eine Mail mit dem Betreff Dukeland Festival, deinem vollen Namen und dem vollen Namen eurer Begleitung an gewinnen@groove.de. Teilnahmeschluss ist der 8. Juni 2022.

Groove präsentiert: Dukeland Open Air Festival

11. Juni 2022

Tickets

Domäne Monrepos bei Ludwigsburg