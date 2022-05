Live-Techno-Duo RoboKnob (Foto: Presse)

Bewaffnet mit einer Handvoll Synths, Controllern und Grooveboxes tüfteln Iasen Georgiev und Stanislav Genadiev seit 2015 unter dem Alias Roboknob an einer technoiden Live-Performance mit experimentellen Zügen. Auch in den Studioproduktionen dreht das bulgarische Duo intensivst an den Reglern sowie Knobs und bringen Ende des Monats die zweite EP für das Label Macro.

In Kollaboration mit Stefan Goldmann präsentieren die Produzenten ihren bisher ambitioniertesten Release In From The Storm. Die fein abgestimmte Klangpalette, beeindruckende Effekt-Prozessierung und durchwegs abwechslungsreiche rhythmische Arrangements lassen die Hörer in Fantasiewelten eintauchen und Raum und Zeit vergessen.

Die düsteren Klangflächen von „Electric Blanket” bewegen sich wie flüssiges Gas von links nach rechts während ein tribal-artiger Beat und messerscharfe synthetische Motive das Feeling und Groove des Tracks steuern. Der rhythmische Switch im letzten Drittel des Tracks steigert das Energielevel kurzzeitig auf ein Maximum bevor das Arrangement an Intensität verliert und sich langsam dem Ende beugt.

In From The Storm

1: Marked Tree

2: Gyration

3: In From The Storm

4: Barrel

5: Electric Blanket

6: Furious Boar

VÖ: 27. Mai 2022

Label: Macro Recordings

Format: digital