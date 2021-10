Tom, Lukas und Charlie (Foto: Presse)

Lukas Wigflex und Son of Philip (Tom Smith) aus Nottingham veröffentlichen ihre erste gemeinsame EP. Dieser überraschend subtil konstruierte Breakbeat-Banger erscheint auf dem Label Trouble Maker und besticht durch einen straighten Bass-Sound und immersive Dubstep-Vibes.

Nach gemeinsamer Arbeit zur Wiederbelegung des Labels Wigflex veröffentliche Smith seine Debut-EP Play Monotonous auch dort. Mit an Board der Scheibe: Actress, der einen Remix liefert. Nun steht die Veröffentlichung von Me & Meds auf dem Label von Adam Curtain an.

Ein eindeutiger, straighter Bass-Beat gibt ab Sekunde Null die Richtung an, in die es gehen soll. Bergab. Als würde der Stein wie von Sisyphos den Berg herunter rollen. Aber statt zu verzweifeln lässt man sich von dem Brocken einfach mitreißen und genießt den Ride. Die Stimme eines verwegenen Acid-Aliens kommentiert das seltsame Verhalten, zwielichte Synth-Wellen setzen ein bis nach einem Break wabernde, Dubstep-typische, rauhe Verläufe in den Mittelpunkt geraten. Nervosität und Ekstase geben sich hier die Hand.

Me & Meds

A1. Curtains Nine Tales

B1. Faffhammer

B2. Godstruth ft. Des Hagenasty

VÖ: 03.11.2021

Format: Digital/Vinyl