Foto: Press (Recondite)

Lorenz Brunner alias Recondite kündigt sein neues Album Dwell auf Ghostly International an. Das englische Wort „dwell“ lässt sich mit „weilen“ oder „sich aufhalten“ übersetzen und bedeutet für Brunner eine Art von Stillstand. Er weist damit die Erwartung an ständige Veränderung und musikalische Weiterentwicklung zurück. „I am coherent with what I do, even if I’m not reinventing myself”, sagt er über sein neues Album. Stillstand als kleine Momente des alltäglichen Lebens während seiner Touren in den letzten Jahren machen für den Produzenten und DJ den Alltag aus und geben ihm Ruhe und Kraft. Diese Momente versucht er mit Hilfe von Field Recordings und ambienten Soundscapes einzufangen.



Hört hier „Cure“ als erste Veröffentlichung von Dwell:

Recondite – Dwell (Ghostly International)



01. Dwell

02. Nobilia

03. Black Letter

04. Interlude 1

05. Mirror Games

06. Cure

07. Interlude 2

08. Surface

09. Moon Pearl

10. Wire Threat

11. Equal (Bonus Track)

Format: Digital & Vinyl

VÖ: 24. Januar 2020