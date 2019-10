Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Dieses Mal mit Answer Code Request, DJ Brom, ISAbella und Serendeepity Records. Wie immer in alphabetischer Reihenfolge:

Answer Code Request (Ostgut Ton / Berlin)

Lieblingstracks:

1. Blawan – Hapexil Rotator [Ternesc]

2. Adlas – Currents [ACR505]

3. Phase – Espresso (Mezzanine Version) [Token]

4. Asquith – Let Me Rave [Asquith]

5. Planetary Assault Systems – Spell A [Ostgut Ton]

6. Galaxian – Coming Up For Air [Ilian Tape]

7. Rifts – As I am Epic Mix [Magic Power]

8. 4B4D59 – The Man With a Fm Milk [Code3 QR]

9. Schacke – Life is Absurd [Kulør]

10. Reeko – Dirty Feeling [Avian]

Lieblingsalben:

1. Shed – Oderbruch [Ostgut Ton]

2. Stenny – Upsurge [Ilian Tape]

3. Karenn – Graipfruit Regret [Voam]

DJ Brom (SPA / Köln)

Lieblingstracks:

1. One Life – Malibu [UNO]

2. Air Max ’97 – Falling Not Walking [Decisions]

3. luxxuryproblems – Tell Me That I’m (Not Only) Dreaming [76666]

4. Air Max ’97 – Ice Bridge / Bruxis [Timedance]

5. Yilan – Regression [Infinite Machine]

6. Mr. Mitch – Not Modular [Pressure]

7. Various – Elevated Jit Vol. 2 [FTP]

8. Walton – Depth Charge [Ilian Tape]

9. Anunaku – Whities 024 [Whities]

10. NKC – Tincture [Her Records]

Lieblingsalben:

1. luxxuryproblems – Inhale, Aerosol, Recovery (Non Sequitur) [SPA]

2. 33EMYBW – Arthropods [SVBKVLT]

3. 7038634357 – Swallow [Self Released]

ISAbella (MARCIAS, Mistress / Barcelona)

Lieblingstracks:

1. Photonz – Baggy Kru [Naive]

2. Jorge Gamarra – Clomk [Aerobic]

3. Horsepower Productions ‎- Stranger [Sneaker Social Club]

4. Eris Drew – See You In Snow [Needs Not For Profit]

5. Ex-Terrestrial – Paraworld [Temple]

6. Sasha Zlykh – Lie To Your Mom [The Press Group]

7. Lhasa -‎ Acetabularia [Dark Entries]

8. Lo Kindre – Sounder [12th Isle]

9. Aphex Twin – Soundlab20 [Warp Records]

10. Telephones – Tonya Vs Nancy (Luca Lozano Remix) [Klasse Wrecks ‎]

Lieblingsalben:

1. Violet – Bed Of Roses [Dark Entries]

2. Various Artists – Electro Music Union Sinoesin & Xonox Works 1993 – 1994 [ava.]

3. Wilson Tanner ‎- II [Efficient Space]

Serendeepity Records (Mailand)

Verkaufs-Charts für EPs:

1. Shadowax – Nikolai Reptile [TRIP]

2. Vini Vidi Vici – Ou Sommes Nous? [Platform 23]

3. Marcellus Pittman – Fruits And Vegetable Groove [Unirhythm]

4. Roza Terenzi – Metal Glo EP [Klasse Wrecks]

5. Trjj – Ksun Encounter [STROOM

6. YPY – Be A Little More Selfish [EM Recordings]

7. Rare Silk – Storm [Emotional Rescue]

8. Piezo – Steady Can’t Steady Can’t Stay [Wisdom Teeth]

9. Motoko & Myers – Plover / Whimbrel [Future Times]

10. Romare – Gone / Danger [Ninja Tune]

Verkauf-Charts für LPs:

1. Tribe Of Colin – Age Of Aquarius [Honest Jon’s]

2. Shafiq Husayn – The Loop [Eglo Records]

3. Kim Gordon – No Home Record [Matador]