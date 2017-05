3. Honey Dijon feat. Charles McCloud – Personal Slave (Classic)

Als DJ bewegt sich die in New York und Berlin lebende Honey Dijon mühelos zwischen Clubs wie der Panorama Bar oder dem Robert Johnson und Hochglanz-Fashionevents vom Kaliber Luis Vuitton – ohne sich für das ein oder andere künstlerisch korrumpieren zu müssen. Ihr eklektischer und mit absolut überzeugender Begeisterung ausgeführte DJ-Stil bringt das Beste aus Chicago, New York und europäischen Dance-Spielarten der vergangenen 30 Jahre auf hohem Energielevel zusammen, kaum jemand verkörpert diese Art von wissenden Hedonismus besser als sie. Als Produzentin konnte sie sich bisher noch kein vergleichbares Profil zulegen. Das könnte sich nun ändern. War ihre letzte, mit Seven Davis Jr. produzierte Single Houze bereits ganz gelungen, ist das nun gemeinsam mit Matrixxman produzierte „Personal Slave“ auf den Punkt und warpt den entfremdeten, außerweltlichen Techfunk eines Green Velvets mit ordentlich Sexdrive in die Jetztzeit.