Das Gute an Techno: man entdeckt immer wieder etwas, was man noch vorher nicht auf dem Schirm hatte. Von dem schwedischen Producer Jonas Rönnberg alias Varg hatten wir bis vor kurzem ehrlich gesagt noch nie gehört, dabei hat er in den vergangenen drei Jahren ganze elf Alben auf u.a. Posh Isolation und Northern Electronics veröffentlicht (letzteres wird auch von ihm und Abdulla Rashim betrieben). Ein genaueres Studium des Werks des Vielproducers lohnt auf jeden Fall, gerade seine aktuelle 12“ Nordic Flora Pt. 1: Heroine stellt eine der zugänglichsten Platten des Techno-, Noise-, Industrial-Liebhabers dar. Hypnotische Techno-Tracks mit geradezu kosmischer Energie!

Kann man hier schon von einem Comeback reden? Akufen war um die Jahrtausendwende eine der wichtigsten Producer des kanadischen Minimal-Sounds. Die Art, wie er kurz geschnittene Samples auf einen reduzierten House-Groove legte und dem Ganzen eine ordentliche Portion Funk und Humor injizierte, war damals so einzigartig, dass man dafür ein eigene eigene Genre-Schublade aufmachte: Microhouse. Nach 2004 wurde es weitestgehend ruhiger um ihn, von ein paar Ausnahmen (u.a. mit seinem Alias Horror Inc. auf Perlon) abgesehen. Diese erste Maxi mit neuen Akufen-Tracks seit 2012 kann mit extrem viel Charme, Swing und hochpoliertem Sounddesign mühelos an alte Akufen-Classics anschließen.

Die zwei in Amsterdam lebende Israelis Juju & Jordash sind ja vor allem durch ihre oft ins Kraut schießenden Impro-Tracks und Live-Acts bekannt. Dass es der Musik der zwei Hardware-Nerds auch durchaus gut tun kann, etwas zum Atmen zu kommen, zeigt ihre neue Maxi für die holländische Qualitätsschmiede Dekmantel. Nicht dass diese Stücke nicht mit ihren typischen Arpeggio- und angejazzten Synth-Spielereien kommen würden, fühlen sie sich doch im Vergleich zu anderen Juju & Jordash Produktionen etwas weicher und gleichzeitig Dancefloor-kompatibler an.

3. Juju & Jordash – What About Tuesday? (Dekmantel)

2. Newworldaquarium – The Games That We Play (NWAQ)