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Palazzo, Omen und U603111: Gymnasiallehrer erzählt vom Techno zwischen 1996 bis 2003 im Rhein-Main-Saar-Gebiet

Alexis Waltz

Ein Junge aus dem Dorf, ein bester Freund mit roten Haaren und ein Tape mit der HR3-Clubnight von Sven Väth aus dem Omen: Daraus entspinnt sich Ich will noch nicht gehen, ich will noch ein bisschen tanzen, der Debütroman von Saibot Otibow. Auf 375 Seiten erzählt er die Geschichte von Hubbe, der zwischen 1996 und 2003 in die Technoszene des Rhein-Main-Saar-Gebiets eintaucht.

Am Anfang steht ausgerechnet ein Streit. Als sein bester Freund Alex zum ersten Mal kifft, wirft Hubbe ihn empört aus dem Haus. Doch über die Clubnight-Tapes von Sven Väth, der hier als „Daniel Düsentrieb des Techno“ auftritt, landet er selbst in der Szene. Es folgen der erste Clubbesuch im Palazzo in Bingen, das Flash in St. Wendel, die Nature One, das Omen und schließlich das U60311 in Frankfurt, aber auch Abstürze, Drogen und eine Lebenskrise. Der Epilog springt ins Jahr 2026: Der Erzähler, inzwischen 46, steht bei einer Clubnight mit Frank Lorber und Chris Liebing im Frankfurter MOMEM in der ersten Reihe.

Das U60311 in Frankfurt am Main (Foto: privat)

Der Roman verbindet erfundene Figuren mit realen Orten. „Die im Roman verwendeten Namen sind alle frei erfunden, die Orte sowie Clubs indes gibt es tatsächlich“, schreibt der Autor im Vorwort. Was stimmt und was erfunden ist, „weiß allein der Autor“. Zugleich will das Buch einen historischen Einblick in die Anfänge des Techno im Rhein-Main-Saar-Gebiet geben, aus der subjektiven Sicht seiner Hauptfigur. Die DJs und Tracks seien echt und sorgfältig recherchiert.

Im Anhang steht die Playlist „Bretter, die die Welt bedeuten“ mit 240 Tracks aus den Jahren 1996 bis 2003, aufgeteilt in die Kategorien „Soft“, „Medium“, „Hard“ und „Classics“. Dazu gibt es einen Soundtrack zum Roman, den Leser:innen per QR-Code herunterladen können. Der Autor produziert selbst, auf Soundcloud st er als Tobi Tobermann zu finden. Ausdrücklich distanziert er sich von jeder Verherrlichung von Drogen: Im Vordergrund stehe für seinen Protagonisten immer die Musik. „Wenn es überhaupt eine Aufforderung im Werk gibt, dann die, sich mit Techno zu beschäftigen und seine Schönheit in all seinen Facetten wahrzunehmen.“

Chris Liebing und Autor Tobi Tobermann (Foto: privat)

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