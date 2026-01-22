Mitglied jetzt!
Charts

Die GROOVE DJ-Charts mit Beryll, JANEIN, Kat Davids, Philipp Drube, Robin Tasi und súz

Michael Sarvi

Groove DJ-Charts Neu 2023

Beryll

Beryll (Foto: Sebastian Gellwitzki)
Beryll (Foto: Sebastian Gellwitzki)

EPs

Chris Doria – MP07 [Magic Power]
Carré & Danny Goliger – Up Too Late [Fast At Work]
Loopmasters V – The Chronicles [TheLoopmasters]
Biemsix – Find Your Own Meaning (Remixes) [Symbolism]
Jackson Ryland – Boosted [Peach Discs]
Alfonsvs presents Rave Child – I Got U [Kokölò]
MJK – CLOSE ENCOUNTER EP [Neighbourhood]
Ricardo Villalobos – Logohitz [Frisbee]
Ordinary Mornings – Feelings (Don’t Stop) [Non Stop Rhythm]
Npoint_O – Voyage [Lengua Materna]

Alben/Compilations

The Advent – T.R.I.N.I.T.Y [Tresor]
VA – Sounds of Freedom – Support Georgia Compilation [Different Sound]
VA – Tribal Beats Vol. 2 [Aura Recordings]

JANEIN

JANEIN (Foto: Sascha Borchardt)
JANEIN (Foto: Sascha Borchardt)

EPs

Oscar Mulero – The body [PoleGroup]
Lewis Fautzi & The Advent – Graviton Field [Faut Section]
Hadone – Ribbon [Orbe]
JANEIN – Polaris [Fides]
Perfo – Souvenir (Rolling Club) [HAYES]
Ben Klock & Fadi Mohem feat. Coby Sey – Ultimately (Amotik Remix) [Layer Records]
Arjun Vagale & Oxygeno – Neural Eclipse [Non Series]
Mike Parker – Subterranean Liquid [Field Records]
Pyramidal Decode – Viver Come Bruti [PHYR RECORDS]
JANEIN – Vega [Das Werk]

Alben/Compilations

VA – FIDES X [FIDES]
Peryl – Phase Alternations [Augmented Research]
JANEIN – Virtual Universe [SEELEN.]

Kat Davids

Kat Davids (Foto: Yvonne Dunker)
Kat Davids (Foto: Yvonne Dunker)

EPs

Markus Suckut – Moments [Fuse Imprint]
Grad_U – Energy Flow [Mojuba Records]
Mr. G – Reconnection [Running Back]
Rh.cher aka Rhadoo, Traian Chereches – Drag-o Mir EP [Secret Society Chile]
Session Victim – Sidequests Chapters [Delusions Of Grandeur]
Tauceti – Emeraude [Noon]
Blake Baxter – Dream Sequence X [Tresor Records]
Sam Goku – Explorations 02 [Permanent Vacation]
Ray Bennett – Dreams Money Can Buy [Safe Tapes]
⁠Philipp Priebe – Layers Of Longing [Stólar Records]

Alben/Compilations

VA – Dial 25 / Dial 25 II – [Dial Records]
Stenny – Sharp Fragments [Ilian Tape]
VA – Nachtdigital 002 Vinyl [NACHTI]

Philipp Drube

Philipp Drube (Foto: Press)
Philipp Drube (Foto: Presse)

EPs

Skyskraper – Legends Of The Fall [Cammo]
Alan Backdrop – SPT011 [Space Trax/Upcoming]
Alpha Tracks – August (Lucinee Remix) [Alpha Tracks]
Intuition – Falling [Upcoming]
AWHM – Zephyr [CRUDE/Upcoming]
Skodde – Mandelbrot EP [Flux]
Paromanormal – Celestial Nomad EP [Stardust]
Trillosta & Spiderwrap – Inertia [Spektator]
Jardinage – Agosuh [Essential Delights Records]
Seo John – Scenic Route [Self-released]

Alben/Compilations

Repulsive Force – The Levitating Frog III [Self-released]
Psychonaut – Antagonistic Pathways [GTN]
Massimo Vivona – 001 [Liquid Audio Soundz]

Robin Tasi

Robin Tasi (Foto: Matthias Spiewok)
Robin Tasi (Foto: Matthias Spiewok)

EPs

Cirkle – Fading Trails [Sublunar]
DJ Deeon – Funk City [Chiwax]
DJ Lily – Anti-Humanist Transmission [Lilies Recordings]
Kerri Chandler – Downtown EP Part 1 [Kerri Chandler]
Kilotoni – Ringhals [Kilotoni]
Pessimist – DVLA [Ilian Tape ITX Series]
Robbert Mononom – Mononom III [Sound Metaphors 23]
Rosati – Lights Down EP [Global Pulse]
Traxman Da Geto DJ – Westside Boogie Trax Vol. 1 [Dance Mania]
WK7 / Head High – Do It Yourself / Rave [Power House]

Alben/Compilations

Acid Jesus – Acid Jesus [Rawax]
Polygon Window – Surfing On Sine Waves [Warp Records]
Powell – We Do Recover [Diagonal Records]

súz

súz (Foto: Clemence Ogna)
súz (Foto: Clemence Ogna)

EPs

Artificial DNA – Trapped in Empty Circles [OSMIUM]
Noah Tauber & Sons Of Hidden – DUAL SERIES 001 [Vulged Records]
Isaiah – The Worx 03 [Self-released]
Confusion – Vakuum EP [Vakuum Label]
MJK – CLOSE ENCOUNTER EP [Neighbourhood]
Hyden – To Whom It May Concern [Mutual Rhythm]
Bidoben – Torment [Sublunar]
Paul Hauck – Mantis EP [Self-released]
Connor Wall – Moving Pressure 05 [Moving Pressure]
Cirkle – Fading Trails [Sublunar]

Alben/Compilations

VA – OSMZ002 [OSMIUM]
VA – Federation Of Rytm IV [Mutual Rhythm]
VA – ANNEX [Tresor Records]


