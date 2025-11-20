Die Groove DJ-Charts mit ALKARLINE, Carl Bergé, Carl Hang, Franeva, GOME und Talia Dorr

ALKARLINE
EPs
Jesse Jacob – Callao EP [Artime Records]
Mason Collective – MVSON Way EP [MVSON]
Demarzo – Highway 2050 [PIV]
Baccus – Rendez Vous EP [THEOS]
Jesse Jacob – Roll On EP [Artime Records]
Aron Volta – Get On Down EP [PIV]
Bushwacka – Heaven On Earth EP [Rekids Ltd]
Augustus – Dirty Funk EP [Techaway Limited]
Jesse Jacob – Together EP [Blind Vision Records]
RUZE – Four Play EP [META]
Alben/Compilations
VA – ADE Sampler 2022 [DESIGN_ Records]
VA – PIV ADE Sampler 2023 [PIVADE004]
VA – Taste of Air VA 2020 [Airtime Records]
Carl Bergé
EPs
2M – Tallow EP [2M]
Dismantle – Reflections [Warehouse Project Records]
Mella Dee – Donnys Groove [Warehouse Music]
David Jackson – Holding Me EP [Fragrance Recordings]
Job de Jong – Like Dis [SLABS]
KiNK, Raredub – You and Me [Mutual Rytm]
Paperkraft – Somethin‘ Nasty EP [Big Saldo’s Chunkers]
STIPP, Alec Dienaar – HARD33 [Hardline]
Soul Mass Transit System – GSC003 [Grand Soul Central]
Olav Basoski – Samplitude Vol. 2 [Armada Music]
Alben/Compilations
salute – fabric presents salute [fabric Records]
Kettama – Archangel [Steel City Dance Discs]
Kaytranada – AIN’T NO DAMN WAY [RCA Records]
Carl Hang
EPs
Tiga – Pleasure From The Bass [Different]
Chicken Lips – He Not In [Defected Records]
Crazy P, Inland Knights – 25 Years Of Drop Music Special Edition Pt 1 [Drop Music]
DJ Minx – Get It Up [Snatch! Records]
Vinter – Space Pump (Space Jam) [Nervous Records]
AF13, Mitchell Yoshida, 5hags – Pistachioni [AF13]
Demi Riquísimo – Tutukaka [Semi Delicious]
Duke – So in Love With You (Full Intention 12″ Remix) [Propio Records]
Josh Ludlow – Push It Up! [Smiile Records]
Pipi Le Oui – Le Funky Bus / I Dunno [Disques Bleu]
Alben/Compilations
Deki Alem – Forget In Mass [Amuse]
DMX Krew – Nu Romantix [Rephlex Records]
VA – The World of Keith Haring [Soul Jazz Records]
Franeva
EPs
Franeva – Always Be Kinesis [Self-released]
DJ Dextro & Cardao – Illusive Substance EP [Special Series]
Holden Federico – Inner Order [SK11X016] [SK_eleven]
CV1 – Lost [Self-released]
Holldën – Off The Bone [Kuiper Noise]
Elise Massoni – 10FT CHAOS [XX LAB RECORDS]
Dajusch – CROWD007: Ambition [CROWD]
Alexey Dunchyk – An Impatient Patient [ARTS]
Nastia Reigel – Over And EP [Falling Ethics]
Sina XX – Music With A Massage [subtyl]
Alben/Compilations
VA – ELBEREC20 5th Anniversary [Elberec]
VA – Hardwired – curated by JakoJako [Air Texture]
VA – RØDHÅD Presents: Solara Melfera [WSNWG]
GOME
EPs
Dam Swindle – Backyard Galaxy [Heist]
Lil‘ Louis & The Party – Clap Your Hands (Man Of Soul Mix) [Go! Beat]
Tears Of Velva – The Way I Feel (4Daye Club) [King Street Sounds]
GOME – House Music [Heist]
Masaki Morii & Mr. ID – The Message [M2SOUL Music]
Papa Nugs & The Trip – Keep Rocking (Casa Moda Mix) [Suckerpunch / Tesselate]
Zero Zero – Rock Da Echo [Holic Trax]
Myd – The Wizard (Extended Mix) [Ed Banger Records]
Demi Riquísimo & The Trip – Midnight Shift [Tessalicious]
Ketiov – Structure [On Loop]
Talia Dorr
EPs
DJ Falcon & Thomas Bangalter – Together [Roule]
Fast Eddie – Just Buggin‘ (William Kiss Party Tool) [Self-released]
Mees Javois – DSTOP [Fragrance]
Samuel L Session – In Your Box EP [SLS]
KiNK – Pump (Version A) [Running Back]
Filter Feed – Fall (Leod Remix) [Air Miles]
Ketiov, Edvvin – 10 Hours Extravaganza [Rekids]
Luke Alessi & Papa Nugs – SUCKERPUNCH005 [SUCKERPUNCH]
Player – Player 002 A1 v2 [Player]
Audio Soul Project – Distractions [Matter Form]
Alben/Compilations
VA – SEVEN Various Artists 02 [SEVEN]
Gaskin – Looney Tunez Vol. 3 Summer Album [Gaskin]