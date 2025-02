GROOVE-DJ Charts mit 131bpm, Alienata, DJ TOOL, Isabel Soto, NOVA CHEQ und P.E.A.R.L.

131bpm

131bpm (Foto: Kuo-Han Chen Sánchez)

EPs

Addison Groove – Dubs 24 [Self-released]

Sequential – Chocho Loco [Dance Pool]

STIPP & Alec Dienaar – HARD22 [HARDLINE]

Funky Tribe – Exotix [Reaktion]

Amantra – Hechizos [Caballito Netlabel]

Isaka – Elytra (SFX03) [SFX]

COIDO – Bad Snack EP [Twenty Twenty London]

J. Aria – PUSSY SUITE EP [Adonis Records]

jtamul – Oha Yuhhh [AMEL]

Yas Reven – Bolle [Nehza Records]

Alben/Compilations

f1 shifty – 18 degrees [Self-released]

zerO One – zerO One [Waveform Records]

VA – Grounders [INNTRA]

Alienata

Alienata (Foto: Laia Flynn)

EPs

Fear-E/Casual Treatment – Green Places & Pink Cities [Fear-E/Posh End Music]

Konduku – Gazoz EP [Bitta]

DJ Resurgence – Space And Time [Global Electronic Music]

Convextion – Torc (incl. E.R.P. Remix) [SYNCROPHONE]

Marcel Dettmann – Fear Of Programming Remixes [Dekmantel]

Poseidon84 – New Industry EP [Industrial Lies]

Huey Mnemonic – Brainscraatch [Subsonic Ebonics]

Fadi Mohem – MOHEM 04 [Mohem]

Mike Parker – Envenomations [Samurai Music]

Uväll & Rødhåd – Kinva [WSNWG]

Alben/Compilations

VA – Bonus Beats – Rare & Unreleased Finnish Electro 1990 – 2002 [Cold Blow]

Phase Fatale – Scanning Backwards [BITE]

Ø (Mika Vainio) – Metri [Sähkö Recordings]

DJ TOOL

DJ TOOL (Foto: Clara Tatjana)

EPs

Na Nich – What We Need [Fur:ther Sessions]

Decoder & Jay York – Distance [Toca]

Cari Lekebusch – Seen [H-Productions]

Stenny – Maha [ILIAN TAPE]

Atrice – Multiplex [ILIAN TAPE]

CCL – Plot Twist [!K7 Music]

Roza Terenzi – Ministry Of Wish [Step Ball Chain]

Monophonik & Kohra – Jugalbandi EP [space•lab]

Psychedelic Bud, D.Tiffany & Ciel – Wonk Donk (BP026) [Banoffee Pies Records]

Fibre Optixx – Crystalline [KANN]

Alben/Compilations

SAL_02 – Lunar New Year Compilation [A7A]

Pleasure Planet – Pleasure Planet Album [Pleasure Planet]

VA – Omni [Blue Hour Music]

Isabel Soto

Isabel Soto (Foto: Rafal Gaweda)

EPs

AgainstMe – (IA029) Uncertain [IMMATERIAL.Archives]

UMA Soundsytem & Neen – The Message Code [NYXII Records]

GEISTFREI, manu abeca – Breaking Point [RAUM Records] (Unreleased)

Aleja Sanchez – The Gift of Imperfection [Northallsen Records]

Giri – Bandalong [Evod Music]

PSYK & ORBE – Tagma 2 EP [Orbe Records]

Biocym – Blessed Circle EP [Quilla Records]

Feph – Three EP [Zosimos]

Mary Yuzovskaya – Lazy [Wabi Sabi Audio Imprint]

Julieta Kopp – Antares [MindTrip]

Alben/Compilations

VA – Brillo en Silencio [NYXII Records]

Oscar Mulero – Viaje interior [Warm Up Recordings]

VA – SYVA004 Part A [Synergie] (Unreleased)

NOVA CHEQ

NOVA CHEQ (Foto: Fev Feather)

EPs

Jaymie Silk – Missing Tracks (Volume 1) [Self-released)

Makinarium – Clubterranean 004: Pink Skies [Distant Boldness]

Evissimax, Ayce Bio – REBOOT-Y [Funclab Records]

Josh Reeves – Emotions EP [PRTL WRX]

VA – MHA012: THE PRESSURE – EP [Motive Hunter Audio]

VA – Toby Ross & Friends [Super Sonic Booty Bangers]

Origin & Denim – Traxjackers EP [Self-released]

Kush Jones – BLOCKWERK [Self-released]

OPTIMUS CRIME – CRIME PAYS EP [Selected (Berlin)]

Bailey Ibbs – Posture Damage EP (NSR003) [Night Service]

Alben/Compilations

VA – Connected_02 [Elicit Records]

VA – Suck Puck VA SPVA001 [Suck Puck Records]

VA – HALLOWEEN THRILLER SPECIAL VOL.1 [D1S]

P.E.A.R.L.

P.E.A.R.L. (Foto: Laia Flynn)

EPs

Nastia Reigel – Over And EP [Falling Ethics]

Temudo – Meteora [Fuse Imprint]

Small Solar System Body – The God Particle [Something Happening Somewhere]

Blawan – BouQ [XL Recordings]

Casual Treatment – Tar 27 [Tar Hallow]

Conceptual – No More Excuses EP [PoleGroup]

Operator – Cala Serena [ILIAN TAPE]

Reeko – El Retorno De Saturno EP [KR3 Records]

Chlär – Body Whispers [Vault Records]

Eman – Kapara [SK_eleven]

Alben/Compilations

Broken English Club – Songs Of Love And Decay [Dekmantel]

Nørbak – Casa LP [HAYES]

Ø (Mika Vainio) – Metri [Sähkö Recordings]