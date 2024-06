Disco-Legende David Mancuso: Streit um Nachlass

- Advertisement -

Im Vorfeld einer Filmvorführung im MoMA am 2. Juni über das Loft beschuldigte Richard Horstman II, David Mancusos Neffe und Erbe, einen Teil der Geschäftsführung der The Loft Party LLC sich den Nachlass ohne Wissen der Co-Geschäftsführer:innen angeeignet und auf eine neue Firma, die The Loft Party NYC LLC, übertragen zu haben.

Horstman II äußerte sich detailliert über interne Zerrüttung des The Loft-Teams in den vergangenen Jahren in einer exklusiven Stellungnahme für Resident Advisor. Hierin wirft er Luis Vargas, Edowa Shimizu, Sandy Moon, Ernesto Green und Douglas Sherman, ehemalige Mitglieder:innen des neunköpfigen Teams von The Loft Party LLC vor, sich betrügerisch und aggressiv verhalten zu haben.

„Kurz nachdem David Mancuso 2016 verstorben war, versuchte Sherman sich als musikalischer Direktor durchzusetzen, feuerte ein Mitglied und ignorierte die Wünsche Mancusos und des Teams”, erklärt Horstman II. Am 20. September 2022 wurden Horstman II und Colleen Murphy, die Nachfolge im Vorsitz von The Loft Party LLC, in einem Schreiben von Sherman, Vargas, Green, Shimizu und Moon darüber informiert, dass sie künftig bei der Organisation der Partys ausgeschlossen werden und dass ein Anwalt eingeschaltet sei.

Infolgedessen entdeckten Horstman II, Murphy und weitere Mitglieder:innen des Teams, dass Sherman und die anderen Beschuldigten am 19. September 2022 eine Konkurrenz-Firma gegründet hatten, mit dem Namen The Loft Party NYC LLC. „Im Zuge der Gründung wurde ein Großteil der Gelder von The Loft Party LLC abgehoben, vermutlich ohne Wissen der restlichen Mitglieder:innen des Teams, um die neue Party zu finanzieren”, so Horstman II.

Außerdem sollen Sherman, Vargas, Green, Shimizu und Moon das Audio-Equipment, Schallplatten und persönliche Gegenstände Mancusos aus einem Lager entwendet haben, das Horstman II und den anderen anscheinend nicht bekannt war. Auf Anfrage von Horstman II die Gegenstände zurückzugeben, antwortete Sherman mit dem Verweis auf seinen Anwalt.

Der Filmvorführung von Last Night von Martin Beck im MoMA ging am 20. Mai ein Interview mit Sherman, Vargas, Green, Moon und Shimizu voraus, in dem die Personen als “Verwalter von The Loft” bezeichnet wurden, was Horstman II und die anderen Betreiber:innen der originalen The Loft entschieden bestreiten. Das MoMA wurde darauf hingewiesen und von ihnen gebeten, den Beitrag von der Internetseite zu nehmen.

Im Jahr 1970 startete David Mancuso seine Partyreihe bei sich zu Hause in New York, die deshalb The Loft genannt wurde. Mancusos queere, inkusive Partys setzten sich von den anderen Veranstaltungen dadurch ab, dass keine Getränke verkauft wurden, kein Alkohol und keine Drogen konsumiert wurden, dass Platten nicht gemixt wurden und man nur auf Einladung erscheinen durfte. Später fand sie auch in London statt, und inspirierte Mode-Marken wie Louis Vuitton.