Die Groove DJ-Charts mit DJ Saliva, Kevin Reynolds und Yonti

DJ Saliva

DJ Saliva (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

user48736353001 – 16 Fresher + Cleaner [Self-released]

Subsism – Cyborg Conspiracy [Crazed Behaviour]

Isabella Koen – Stunt [Herrensauna]

Coil – The Snow [Torso]

33 – Heaven’s blade [Self-released]

quest?onmarq – Chasing the Sun (06h00 mix) [RAW]

Ekhe – Tuli Banyo (Rave Edit) [Hakuna Kulala]

P. Adrix – Viva La Raça [Príncipe]

Esplendor Geometrico – Mitambo [Geometrik]

MC Yallah – Sikwebela [Hakuna Kulala]

Kevin Reynolds

Kevin Reynolds (Foto: Gabriella S. Csapo)

EPs/Tracks:

Bendik Giske – Rush [Smalltown Supersound]

Jimpster – Tribute feat. Mavhungu (Yoruba Soul Club Mix) [Freerange Records]

Iron Curtis – Push Push (Live At Passagen) [Chiwax]

John Tejada – Vereor [Kompakt]

Kevin Reynolds – Appointment Confirmed [Yoruba Records]

The Valley and the Mountain – Bretton Drive [Central Scientific]

Never On Sunday – Contemplate (Kevin Reynolds Remix) [430 West]

Nadia Struiwigh – Nana (DJ Nobu Remix) [Nous’klaer Audio]

2Lanes – Silk Over Rust (Texture Mix) [Psychic Relief]

Whodat & Sophiyah E. – Don’t Know [K7! Records]

LPs:

Tom Trago – DECO LP [Rush Hour]

Kevin Reynolds – A Certain Circumstance [Yoruba Records]

Hania Rani – On Giacometti [Gondwana Records]

Yonti

Yonti (Foto: Presse)

EPs/Tracks :

Roll Dann – Traps Of Desire EP [Illegal Alien]

Kwartz – Fast Focus EP [SK_eleven]

Planetary Assault Systems – Devotion EP [Token]

The Lady Machine – Magnify EP [Mote-Evolver]

Exium – Surface Erosion EP [Mord]

Nørbak – Res Extensa EP [Hayes]

Biri & Yogg – Always Silver, Never Gold EP [Non series]

LKY – Into The Mist EP [Newrhythmic]

Vegim & Flekitza – Shifting Operations EP [TMM]

Mathys Lenne – Reckon [Hayes]

LPs :

Sedvs – Paradise Lost [Bare Hands]

Quelza – Les Malicieuses [Mord]

Surgeon – Crash Recoil [Tresor]