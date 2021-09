Mike Opani (Foto: Presse)

Nachdem sich Michael Paino unter seinem Drum ‘n’ Bass-Alter-Ego Cativo einen Namen in der deutschen Szene gemacht hat, gründete er sein eigenes Label Assimilate Recordings. Unzählige Festivals und Clubsets später präsentierte er nach einer fünfjährigen Kreativpause sein neues Projekt Mike Opani im Jahr 2015. Nun erscheint sein Debütalbum Verschwende Deine Jugend mit neuen Einflüssen aus Techno und Electronica.

Mit „Seefahrt (Reprise)” liefert uns Mike Opani seinen längsten Song auf dem Album. Nach einem ruhigen Start baut sich langsam eine mysteriöse Stimmung auf, gefolgt von einem düsteren Bass, welcher den Rhythmus gekonnt unterstreicht. Seine Tempowechsel zeigen einen schönen Kontrast auf zwischen ruhigeren Passagen und treibendem Techno. Dann setzt er ein lautes, aufbrausendes Highlight, und wir befinden uns wieder im repetitiven Loop der Bassline, welcher einfach zum Tanzen anregt. Seine lange Kreativphase wird uns definitiv zum Schluss aufgezeigt. Ein langes Outro hält die Spannung bis zum Ende aufrecht, und wir werden nachdenklich aus der düsteren und dunklen Atmosphäre verabschiedet.

Mike Opani – Verschwende Deine Jugend LP

1. Mike Opani – Verschwende Deine Jugend

2. Mike Opani – Wurzel Wachsen

3. Mike Opani – Amore Mio

4. Mike Opani – Catch My Fall (Techno Version)

5. Mike Opani – War With Angels

6. Mike Opani & NINA – Pride (303 Version)

7. Mike Opani – Somewhere Between

8. Mike Opani – Seefahrt (Reprise)

9. Mike Opani – Never Day

10. Mike Opani – Throw Your Hands

11. Mike Opani – Regen

12. Mike Opani – Catch My Fall

13. Mike Opani – Eternal Adoration

14. Mike Opani – In Order Of An Abstract Mind

15. Mike Opani – 7 Gates of Hell

16. Mike Opani – Pride & Submission (Bonus Track / LP Only)

Format: Digital/Vinyl

VÖ: 01.10.2021