Sixtoagusto (Foto: Presse)

Der in Monterrey City ansässige DJ und Produzent Jonathan Moreno alias Sixtoagusto fokussiert sich in seiner Musik vornehmlich auf House- und Techno-Produktionen. Viel Wert legt der in Europa noch recht unbekannte Künstler dabei auf eine analoge Arbeitsweise. Geschickt versteht es Sixtoaugusto seine Synths und Drumcomputer zu bouncigen Rhythmen und rohen Acid-Klängen zu verarbeiten. Irgendwo zwischen EBM, House, Techno und Disco sind seine Veröffentlichungen angesiedelt. So auch seine neueste EP. Me Voy De La Ciudad erscheint am 2. April auf dem jungen mexikanischen Imprint DMNSIA. Neben den zwei Originaltiteln sind darauf vier Remixe von Gameboyz, Mijo, Undefined Pattern und Colossio zu hören.

Mit einer Mischung aus drückender EBM Bassline und trockenen Disco-Drums beschwört Sixtoagusto im Titeltrack „Me Voy De La Ciudad” eine groteske, fast apokalyptische Stimmung. Die analogen Synths und teils akustisch-klingenden Drums, gepaart mit gut eingesetzten Effekten und einer verheißungsvollen Stimme, schaffen einen aufdringlich rohen Klang. Doch obwohl der Track bisweilen atmosphärisch einheizt, wird es durch die etwas wackligen, unquantisierten Drums niemals hektisch. „Ich verlasse die Stadt”, lautet der Titel des Tracks übersetzt. Wie der Name, so hinterlässt auch der Track ein ominös beunruhigendes Gefühl. Mit nicht zu überhörenden Cold Wave- und EBM-Referenzen scheint Sixtoagustos „Me Voy De La Ciudad” wie eine bedrohliche Vision ferner Tech-Dystopien.

Me Voy De La Ciudad

1. Me voy de la ciudad

2. Más uno

3. Me voy de la ciudad (Undefined Pattern remix)

4. Me voy de la ciudad (Gameboyz remix)

5. Más uno (Mijo remix)

6. Más Uno (Colossio remix)

Format: Digital

VÖ: 2. April 2021