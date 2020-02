Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Dieses Mal mit dabei der House-Veteran Ali Nasser, die Berlinerin Liza Aikin und Zozo von Sameheads. Stellt euch ein auf funky Tunes, düsteren Dub und IDM. Die Verkaufsseite wird repräsentiert von Otaku Records aus Hamburg.

Ali Nasser (Pleasure Zone, Bucharest / Berlin)

Ali Nasser (Foto: Presse)

Lieblingstracks:

01. 2nd shift – Something Else [Season’s Recordings]

02. Commercial Breakup – All I Love Is Green [Ladomat 2000]

03. Swirl People – Watcha Gonna Do? [Aroma]

04. Gemini – Voyeur [Peacefrog Records]

05. Body Moods – Agitate It [Bassline Records]

06. Mashupheadz – Ali Baba [Plank Records]

07. Dirty Harry – Gonna Luv U [Henry Street Music]

08. 3rd Vision – Touch Of Sax [Nice ‘N’ Ripe]

09. Self Control – Just A Feeling (Just Your Mix) [Toronto Underground]

10. Youandewan – Loophole [Small Hours]

Lieblings-LPs:

01. Nova Nova – La Chanson De Roland [F Communications]

02. Grant – Fantasy Blues [Lobster Theremin]

03. Four Tet – New Energy [Text Records]

Liza Aikin (Berlin)

Liza Aikin (Foto: Presse)

01. Rory St John – Commune [VOITAX]

02. Ctrls – Kontekst [Key Vinyl]

03. Paula Temple – Joshua & Goliath (Paul Mørk and Estel Remix) [Noise Manifesto]

04. Ceili – Not A Fear Of It [Obscuur]

05. Swarm Intelligence – Rise of the Machine [VOITAX]

06. Keepsakes – And So The Feckless Fall’ [HAVEN]

07. Jasmine Azarian – Penance (Manni Dee Remix) [User Experience]

08. Agency – Cracked 32″ Flat Screen [Instruments of Discipline]

09. Opal – New World Order [Voxnox]

10. Giordano – Where Is Love [OECUS]

Lieblings-LPs:

01. Dopplereffekt – Tetrahymena [Leisure System]

02. SØS Gunver Ryberg – Magnetic Force – Entangled [Avian]

03. VSK – Grida e Caos [MORD]

Zozo (Sameheads / Macadam Mambo / LBDN)

Zozo (Foto: Presse)

Lieblings Tracks:

01. 404 – Laïka [candomblé]

02. 386I – Track 1 [Die Orakel]

03. Lara Sarkissian – DISRUPTION [Club Chai]

04. H / Erra – Injektor (Opaque mix) [Brutaz]

05. Neu Verboten – Early Bab (Original Acid Version) [Infoline Global]

06. Blackbones – Painting By Rumours [Black Bones]

07. Abdul – Ali [Tax Free Records]

08. Aquatronics – Hydrosaurus [Jupiter4]

09. NYRA – Every Electron [CANOE]

10. Paul Nagle – The Mesomeric Effect (Mick Wills Cut) [brokntoys]

Lieblings-LPs:

01. J-Zbel – Dog’s Fart Is So Bad The Cat Throws Up [BFDM]

02. Sonic Resistance – A Compilation For Rojava [kachev tapes]

03. Chi – The Original Recordings [Astral Industries]

Otaku Records (Hamburg)

Otaku Records (Foto: Presse)

Verkaufscharts für EPs:

01. Addison Groove – Brand New Drop / Catch [Gutterfunk]

02. Sascha Dive – Bondage Games Pt. 5 [Bondage Music]

03. Juan Atkins – Martians At Work [PARTOUT]

04. Kölsch – Shoulder Of Giants [Kompakt]

05. V.A. – Fragments 1 & 2 [Hivern Discs]

06. Pinch & Kahn – Crossing The Line [Tectonic]

07. Unknown – 303707 EP [Planet Phythm]

08. Kahn – Dread [Deep Medi Musik]

09. Heckmann – Release The Pain [AFU Limited]

10. Anunaku – Stargate EP [3024]

Verkaufscharts für LPs:

01. Millsart – Every Dog Has Its Day Vol. 5 [Axis]

02. RX-101 – Serenity [Suction Records]

03. AUX 88 – Counterparts [Detroit Bass Classics]