RAW-Gelände: SKPZ schreibt 13 Atelierräume aus

Auf einem der größten und bekanntesten Kulturorte Berlins kommt Bewegung in die Raumfrage: Auf dem RAW-Gelände an der Revaler Straße stehen aktuell 13 Atelierräume zur Vermietung frei. Vergeben werden die Flächen über das Soziokulturelle Projektzentrum (SKPZ), eine RAW-eigene Einrichtung. Wer hier arbeiten möchte, verpflichtet sich allerdings auch zur aktiven Mitgestaltung. Das bedeutet, Plena zu besuchen, Aufgaben zu übernehmen und sich in der RAW-Nachbarschaft einzubringen. Wohnen ist strikt ausgeschlossen.

Die angebotenen Räume spiegeln den industriellen Charakter des Geländes wider. Die Bandbreite reicht von unbeheizten Kellern für rund 200 Euro Miete bis zu Altbau-Ateliers. Entsprechend groß sind die Preisunterschiede: Im Verwaltungsgebäude kostet ein rund 25 Quadratmeter großer Raum etwa 308 Euro kalt, andere Flächen sind deutlich günstiger. Ein Künstler vor Ort beschreibt gegenüber dem Tagesspiegel manche Ateliers als „optisch mitgenommen“, betont aber, dass sie mit einfachem Aufwand zu den „tollsten beheizbaren Altbau-Ateliers“ gehören, die Berlin derzeit zu bieten hat.

Der Belegungsplan im Beamtenwohnhaus SKPZ

Nach einem langen Streit zwischen Bezirk, Eigentümer und Nutzenden ist der Bezirk als Zwischenvermieter eingesprungen und übernimmt für zwei Jahre die fünfstelligen Mietkosten. Die Nachteile dieses Deals treffen nun vor allem die bestehenden Mieter:innen. Während neue Bewerber:innen auf langfristige Planungssicherheit hoffen, berichten ansässige Künstler:innen von massiven Mieterhöhungen. Auf dem Abschnitt RAW-West wurden zuvor etwa 4 Euro pro Quadratmeter fällig, nun sind es rund 11,20 Euro. Oft bleibt den Betroffenen nur etwa eine Woche, um zu entscheiden, ob sie ihren Vertrag auflösen wollen. Das könnte wiederum dazu führen, dass bald weitere Räume frei werden.