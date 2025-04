Die GROOVE DJ-Charts mit Michael Ius, Mika Kailes, Reenie, Regent, Sparkling Water Dreams und Tomoki Tamura

Michael Ius

Michael Ius (Foto: Elias Norberg)

EPs

Obstructor – Paradigm Shift [HAYES]

Audio Units – Macro Data Refinement [Devotion Records]

Phil Berg – Raid [SK_eleven]

Mathys Lenne – Reckon [HAYES]

Case – SYXT035 [SYXT]

Pierce – Delicioso EP [MALöR Records]

Michael Ius – Synchronicity EP [MALöR Records]

Ketch & Hertz Collision – Anechoic [Self-released]

Earwax – Tar 11 [Tar Hallow]

Will Silver – It’s The Way U Make Me Feel EP [Nice Age]

Alben/Compilations

VA – OCS002 [OECUS]

Quartus – DPVA004 [Duplicity]

Marcel Dettmann, Ben Klock – Phantom Studies [Ostgut Ton]

Mika Kailes

Mika Ailes (Foto: privat)

EPs

Known Artist – CLUBREMIX004 [Club Mix Records]

Perra Inmunda, Chico Blanco – Como Se Dice [Live From Earth]

The Trip – Uncovered [Tessellate]

LUXE & Angel D’lite – Enchanted EP [Goddezz]

Confidence Man, IN2STELLAR – BREAK IT DOWN (ON THE BASSLINE) [fabric Records]

Lawrence Lee & Byron Yeates – Ascension EP [A7A]

PAPA NUGS & IN2STELLAR – Put It On EP [Suckerpunch // Papa Nugs]

MarcelDune – Buy Success [Intrepid Skin]

BELLA – Note To Self EP [Big Saldo’s Chunkers]

Blu:sh – Pinky Promise [Kalahari Oyster Cult]

Alben/Compilations

VA – Soft Power Vol. 1 – Protect Trans Youth [Hypersoft]

131bpm – Another World Remixes [Body Language Berlin]

Reenie

Reenie (Foto: Hyfaeofficial)

EPs

DJ Gigola – Bigroom Sensual [Live From Earth]

Tamta – THE VILLAIN [Kiki Music]

Bianca Oblivion – NET WORK [LUCKYME]

DKFSK – Power Plant [DKFSK RECORDS]

JASØN – Drum Trax [NUMERUS RECORDS]

Ozwald – ‚Back of the Bus‘ EP [City Imp Records]

YTP – GHETTO BIOHAZARD [УРБАН / URBAN]

DJ JM – Barrakuda EP [Nervous Horizon]

Lowerzone – She’s Shy [Gomboc Records]

terry – SMALLTOWN EP [Comme dans les films]

Alben/Compilations

VA – Jensen & Friends [International Chrome]

LSDXOXO – DOGMA [Because Music]

HASZNAT – 2.0 [Self-released]

Regent

Regent (Foto: Presse)

EPs

Adlas – Nothing Else To Go By [HAYES]

Shed – Applications [ILIAN TAPE]

Chontane – Set A Dot [TANE]

Altinbas – Voyage EP [Token]

Uväll & Rødhåd – KINVA [WSNWG]

Stojche – Stomping Ground [Mutual Rytm]

MZR – MDC1 EP [Modwerks]

SCHLOMI ABER & KASHPITZKY – Sonic Underworld EP [Blueprint Records]

Pierce – Delicioso EP [Malör Records]

Regent – Permean [Mutual Rytm]

Alben/Compilations

André 3000 – New Blue Sun [Epic Records Group]

Djrum – Under Tangled Silence [Houndstooth]

Ben Klock & Fadi Mohem – LAYER ONE [LAYER]

Sparkling Water Dreams

Sparkling Water Dreams (Foto: Stephanie Third)

EPs

AGP – The World Needs [Ausblick]

AM Vibe AKA Nail – ITD002 [In The Dance]

Aphrodisiac – Song Of The Siren (Edits) [Nu Groove]

Beg For Forgiveness – Forgive Me (Beg001) [Self-released]

DJ Steaw – Emerald Coast [Rutliance Recordings]

Desert Sound Colony – Little By Little [Holding Hands]

Gettoblaster & Friends – Chicago Jack Is Back EP [Aliens On Wax]

Fresh And Low – Fresh And Low EP [Rawax Records]

Head High – Break Away [Power House Records]

Shanti Celeste – Ice Cream Dream Boy (Shanti’s Versions) [Method 808 x Peach Discs]

Alben/Compilations

Head High – Home. House. Hardcore [Power House]

VA – Paereles III [Nous’klaer Audio]

VA – Unity Vol. 2 [Upstairs Asylum]

Tomoki Tamura

Tomoki Tamura (Foto: Ben Read)

EPs

iO – Claire [Cheap Classics]

Satoshi Tomiie & Tomoki Tamura – Dream Sketches [Abstract Architecture/Holic Trax]

Forest Witches – Duality [Junction Forest]

Rakim Under – Leek Fel Masry? [Karnak On Acid]

VA – Más Allá de Las Ondas [ULTRAGAMA]

DJ Profile AKA Charles Webster – Unreleased Stuff Part I [Endell Street]

PANICO EN DIRECTO –THE FACT EP [Voykot]

Trance Induction – Crystal Falls EP [Desert Rose Industries ]

Shakéd – Space Invader [Det Gode Selskab]

ZERO ZERO – Synchronicity EP [Holic Trax]

Alben/Compilations

VA – A Love From Outer Space [Material Music]

VA – Unreleased 2020-2022 Part II [Self-released]

Takayuki Shiraishi – Photon [Camisole Records]