„Raven” von McKenzie Wark: Ein ungefähr cooles Zeitdokument (GESTERN MORGEN 3)

Spätkapitalismus im K-Hole, Covidchronik, Ethnographie der Brooklyner Szene, Trans-Ethik und Verfallsromantik: Das Buch Raven zielt in die Höhe, verspricht ravende Sprachpraxis – versammelt aber vor allem abgerissene Kulturtheorien und lauwarme Nachtleben-Prosa.

„Das Erste, wonach ich auf Raves Ausschau halte: wer braucht es, und wer von denen, die es brauchen, kommt damit klar?” So startet die Textsammlung Raven von McKenzie Wark, die der Merve Verlag 2024 ins Deutsche übersetzt hat. Gleich am Anfang wird verraten, was alle sechs Kapitel – Raven als Praxis, Xeno-Euphorie, Ketamin Femmunismus, Gelüste, Resonante Abstraktion und Exzess-Maschine – antreiben wird: der Blick auf die anderen im Club. Was möchte Raven?

Neben autodidaktischer Ethnographie-Praxis versammelt, versamplet, vermischt Wark auf 150 Textseiten eigene Erlebnisse und fremde, Erinnerungen an die noch nicht ausgekühlte Zeitgeschichte der Coronajahre, Rauschnotizen, Geschichtsbegriffe, autofiktionale Lovestorys, ein Szene-Glossar und Thesen zu Musik. Wark: „[U]nd schließlich das Ganze zusammenführen, indem ich die Begriffe destilliere, bevor der Beat stoppt – oder wohl eher, bevor das Buch endet.” Das klingt gut, verspricht viel, setzt die Ziele aber auch ziemlich hoch. Zu Form und Methode schreibt sie weiter: „Ich will ein Schreiben praktizieren, das sich einer Rave-Situation anverwandelt, […] eine Disziplin der Disziplinlosigkeit, wie die Anarchistïnnen sagen. […] Es wird ein Mix aus einem Teil auto und einem Teil allo sein, und dazu, viel spannender, einem Teil xeno – verführerisch fremd: Xeno-Fleisch. Einfach nur fluktuierende Gefühls- und Gedankenbündel.”

McKenzie Wark (Foto: Z. Walsh)

Die sechs Kapitel gehen lose getrennten Fragestellungen und Begriffen nach, gehen aber formal ineinander über. In Raven als Praxis führt Wark in das Buchprojekt ein und entwirft zwei für sie wichtige Raver-Kategorien: Punisherïnnen sind (oder sehen aus wie) jene Menschen, die im Laufe des Abends noch zu viel Platz einnehmen wollen, übergriffig werden könnten, laut. Coworkerïnnen, eine bei Wark noch stärker verachtete Kategorie, sind Partygäste, die am Montag arbeiten (gehen müssen) und das Wochenende mutmaßlich nutzen, um „im Büro etwas zu erzählen zu [sic!] haben”. Den beiden Kategorien gegenüber stellt sie sich und ihre Bekannten, die sich zu den besseren, echteren Raverïnnen zählen. In den folgenden Kapiteln erklärt Wark verschiedene Begriffe, ästhetische Praktiken und Vorschläge zur Begreifbarmachung der Ravewelt und ihrer Akteure.

Xeno-Euphorie etwa ist eine Erfahrung, „die sich nur mithilfe externer Wirkstoffe erreichen lässt, die im gleichen Zug euphorische Zustände vollkommener Fremdartigkeit hervorrufen” – „Geist untergetaucht im Fleisch.” Gelüste ist eine weitere gezielte Entfremdung vom Geist/Selbst, aber wieder zum sexualisierten Körper hin. Die meisten dieser Praktiken eint das Streben nach Dissoziation, nach bewusst herbeigeführter Entfremdung von und Wiederannäherung an Wirklichkeit, Welt, Körper. Und Raven, die ritualisierte Technopraxis im sogenannten Ravespace, soll nicht nur gute Laune schaffen, sondern auch theoretische Einsichten: in den eigenen Körper, Gesellschaft, den historischen Moment.

„Sie haben nichts als die Nacht.“

Formal passieren diese freien Überlegungen überwiegend durch autofiktionale Prosa, angereichert mit anderen Stimmen, Fußnoten oder zitierten Tweets. Partynächte, Afterhours, illegale Openairs im Lockdown, Klo-Storys oder Türsteher-Anekdoten: authentische wie fiktive Situationen, lautstark erzählt von einem Ich, oft auch einem Wir. Es ist also das Genre der Techno-Literatur. Und hier haben ein paar Probleme ihren Ursprung. Denn hier begibt man sich als Schreiber:in wissentlich ins Gebiet von Literatur und Kunst, wo also Form nicht nur etwas transportieren soll, sondern selbst etwas sein. So klingt der Text: „Alles ist Bewegung, Gliedmaßen und Köpfe und Technik und Licht und Luft pendeln auf und ab in einer analogen Welle, die aus dem schimmernden Schwarm digitaler Partikel strömt. Frei werden.” Oder: „Wie zärtlich es sich anfühlt, neben dir zu sein, die du auch verloren bist.”

Natürlich ist es gut, als Autor:in keine Sorge vor Cringe zu haben. Aber man wird, lesend, den Eindruck nicht los, diese Sätze sind kühl und ernst gemeint, jemand denkt da wirklich: Diese Thesen stimmen, diese Prosa sitzt. Doch wenn man Warks eigenen Anspruch auf ein fluktuierendes, fremdes Schreiben ernst nimmt, muss man sich fragen: Wo bleibt das? Wark: „Aber die Welt ist kaputt. Sogar noch kaputter als unsere verwanzte Psyche.” Dazu erzeugt der häufige Gebrauch von Ich und Wir, gepaart mit dem Bekenntnis der Autofiction, also dem Leser-Wissen, teils echten Erfahrungen und Gefühlen zu folgen, einen arroganten Grundsound (zumindest in der Sprache der deutschen Übersetzung). Wark: „Wir sind diejenigen, die eine Kunst des Fleisches hatten, statt einer bloßen Theorie.” – „Ich war bei den Raves der anderen Sorte.”

Als Helene Hegemann im Februar 2010 den Roman Axolotl Roadkill als Siebzehnjährige (!) veröffentlichte, wieherten Teile des deutschen Feuilletons über die Berghainpoesie und Heroinromantik der Teenagerin. 14 Jahre später schaffen es 60-jährige Aktivistïnnen mit deutlich schlapperen Sätzen durch das Merve-Lektorat und sind Stammgäste auf HKW-Panels.

McKenzie Wark (Foto: Z. Walsh)

Ein bisschen weniger Drogen-Angeberei und Leid-Gepose hätte dem Buchprojekt gut getan (vielleicht kann ritualisierte Dissoziation nicht nur zu Selbst-Erforschung führen, sondern auch zu Selbst-Erhöhung). Das ist schade, denn immer wieder passieren dem Textmix interessante Überlegungen und Fragmente. Wenn etwa der historische Augenblick als ein geschichtsloses Treiben nach einer nicht erfolgten Weltrevolution verstanden wird – „Im Moment gibt es gar keine Zukunft. […] Wir befinden uns in einer seitwärts verlaufenen Zeit, die Zeit flaniert umher und verliert sich. Eine dissoziierte Zeit, die nicht nur in diesem Körper spürbar ist. Es ist die Geschichte selbst, als dysphorische Geschichte, als eine, die unfähig ist, sich mit ihrem eigenen Körper zu versöhnen” – und dieser Zustand mit dem Audioeffekt der Sidechain-Kompression gepaart wird – „Jeder Rave im Ravekontinuum fungiert als Sidechain zu einem Signal, dass [sic!] die K-Zeit präzise und klar einsetzen kann, während der Lärm der historischen Zeit dabei zur Stille komprimiert wird”, – dann passiert dem Text vielleicht wirklich das, was die Autorin vorab als eine befreite Textsynthese angekündigt hat, die nicht nur hinter Selbstlob, sondern Erkenntnis her ist. Aber diese Gedanken brechen ab oder werden wie Klarstellungen allein gelassen. Statt ein Bild, eine Theorie, eine Kategorisierung weiterzuverfolgen, startet im nächsten Satz ein neuer Party-Bericht und läuft dann über ein paar Seiten. Und das eben nicht in Form des versprochenen undisziplinierten Rave-Sounds, sondern als latent protzige, wackelige Prosa.

Die knallharte Realität des Alter(n)s in der queeren Technoszene, die unaufdringlich ein paarmal im Buch gestreut wird, gehört wieder zu den helleren, fast rührenden Momenten von Raven: „Wir sitzen auf einem kleinen Hügel im Hof. Ich lehne mich an sie. Um unsere Verbindung zu zeigen […] und weil ich schlecht höre.” So auch die Frage, was eigentlich „der queere-/Trans-Sinn fürs persönliche Befinden” ist. Und wie untrennbar dieser Tastsinn bei der Entwicklung und Entdeckung der frühen Techno- und House-Musik gewirkt hat.

Die sechs Kapitel, auch weil sie teils solo vorher erschienen sind, wiederholen Begriffe, Bilder, poetische Ideen und Theoriefetzen oft – War man hier nicht schonmal? Wurde man nicht schon einmal in die Xeno-Euphorie eingeführt? Immer wieder abgerissene Gedankengänge und kurzgeschlossene Euphorie, das mag auch eine sprachpraktische Annäherung an das Raverïnnendenken sein, verstärkt aber den Eindruck, dass hier ein Buchprojekt ein bisschen zu schnell festgeschnürt und gedruckt wurde. Und man als Autorin und Verlag bereits zufrieden war mit einem ungefähr coolen Zeitdokument.