Die Orakel: Label kündigt Compilation an

Im Rahmen der Feierlichkeiten zu seinem zehnjährigen Bestehen kündigt das Frankfurter Label Die Orakel eine Compilation namens Braindance an, die im Februar erscheinen soll. Die Orakel, gegründet von Oliver Hafenbauer, gilt als Experimentierfeld für elektronische Musik. Abseits von genrespezifischen Schubladen wird hier Raum für Produktionen gegeben, die mehrere Welten zusammenführen.

Braindance ist als Genre in den frühen Neunzigern entstanden. Dabei wurden Elemente von IDM, Breakbeat und Ambient zu komplexen Rhythmen mit abstrakten Klängen verarbeitet, sodass ein die Fantasie anregendes psychedelisches Hörerlebnis entsteht. Artists, die mit Braindance in Verbindung gebracht werden, sind Aphex Twin, Bogdan Raczynski oder Binary Digit und The Jaffa Kid.

Der Name passt auch hier, denn das Label scheut wie immer nicht davor zurück, ausgefallene Downtempo- und Ambient-Tracks mit clubtauglicheren Breakbeat-Kompositionen zusammenzuführen. Ausgeklügelt und fein säuberlich sortiert, erschafft die Compilation eine Hörerfahrung, die das Hirn buchstäblich tanzen lassen will. Künstler:innen wie Poly Chain, O-Wells, Reptant und upsammy, die bereits in der Vergangenheit auf Die Orakel eigene EPs veröffentlicht haben, sind auf der Compilation vertreten.

VA – Braindance

1. upsammy – Wumb (Ambient Version)

2. n9oc – Hyphae

3. Pépe – Cloudbusters

4. Gacha Bakradze – Inhumanity

5. Rali Pibs – Hooked & Strungout

6. Teatre – Daze

7. O-Wells – Deep Concentration

8. oma totem feat. juns – Sobre Caderas

9. Dana Kuehr – Biota

10. Benjamin Milz – Cmos

11. Poly Chain – Turbulent

12. Katatonic Silentio – Grain Of Consumption

13. Koloah – The Highway

14. Reptant – Protectors Of The Moss

15. Edward – Blurry Trees And Peanuts



Format: 15-Track digital, 4-Track-Vinyl

VÖ: Februar 2024