Kassablanca: Buch zur Geschichte des Clubs nun bestellbar

Mit … man war ja auch noch jung. Kassablanca. 30 Jahre Subkultur in Ostdeutschland von Christian Gesellmann ist fortan das Buch zum 30-jährigen Bestehen des Kassablanca in Jena bestellbar. In dem Band führt der Autor Gespräche mit Personen, die das Kassa seit dessen Gründung 1990 prägten. Auch Zeitzeugen wie Janine Herold, Martin Dauel, Olli Jahn, Rainald Grebe, Clueso, Gabor Schablitzki oder Thomas Sperling kommen zu Wort.

Der Veröffentlichung war eine erfolgreiche Crowdfundingkampagne vorausgegangen. Das Buch hat 320 Seiten, erscheint am 13. Februar 2023 und ist hier vorbestellbar.