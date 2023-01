Anita Berber: Berliner Club und Bar stellt Betrieb ein

Das Anita Berber in Berlin wird im Juni 2023 nach zehnjährigem Betrieb schließen. Das gab der Betreiber in einem Facebook-Post bekannt. Als einen von vielen Gründen wird ein „nicht enden wollender Kampf mit den Ämtern in Wedding” genannt. Es gäbe eine „Unfähigkeit vom Bauamt, Grünflächenamt etc. bezüglich Nutzung, Immissionsschutz, Zugang zum Gelände usw.”

Dazu kommen finanzielle Probleme durch gestiegene Gewerbe- und Energiepreise, die einen wirtschaftlich sinnvollen Weiterbetrieb erschweren. Weiterhin werden immer wiederkehrende Personalprobleme und die Ausgebranntheit des Betreibers als Gründe für die Schließung genannt.

Im Juni wird es ein oder zwei Abschieds-Wochenenden geben, für die die genauen Termine noch veröffentlicht werden.