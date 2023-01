Großbritannien: Konzerttickets werden unbezahlbar

Nach einer Umfrage mussten etwa 50 Prozent der britischen Bürger:innen aufgrund dynamisch gestalteter Ticketpreise mindestens einmal in den letzten fünf Jahren auf einen Konzertbesuch verzichten. Bei der dynamischen Preisgestaltung werden Ticketpreise von einem Algorithmus in Echtzeit je nach Nachfrage angepasst. So stiegen die offiziellen Ticketpreise für ein Bruce-Springsteen-Konzert innerhalb von Minuten von den ursprünglich veranschlagten 155 auf 400 bis 600 Pfund. In den USA stiegen die Preise für Springsteen-Konzerte auf bis zu 5000 US-Dollar.

Die von YouGov veröffentlichte Studie ergab, dass 18 Prozent der Befragten wegen Preiserhöhungen finanziell nicht mehr in der Lage seien, überhaupt noch Konzerte zu besuchen. Mit 71 Prozent der Befragten ist eine große Mehrheit gegen das System der dynamischen Preisgestaltung – 52 Prozent sprachen sich sogar stark gegen deren Einführung aus.

Kartenverkäufer wie Ticketmaster wollen mit den dynamischen Preisen den Weiterverkauf von Eintrittskarten erschweren.