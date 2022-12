MDLBEAST Soundstorm: Sexuelle Belästigung gegenüber Besucherinnen

Triggerwarnung: Im folgenden Beitrag werden sexualisierte Gewalthandlungen und deren Folgen für die Betroffenen geschildert, die belastend und retraumatisierend sein können.

Vom MDLBEAST Soundstorm im saudi-arabischen Riad, das vom 1. bis 3. Dezember stattfand, häufen sich Berichte von sexuellen Übergriffen gegenüber mehreren Frauen. Das teilten Betroffene Anfang Dezember auf Instagram mit. Eine Besucherin schildert unzählige verbale Attacken sowie körperliche Übergriffe von Männern.

Andere Frauen haben Ähnliches zu erzählen. Eine weitere Besucherin war in der Lage, einen Mann an der Kleidung festzuhalten, der sie ungefragt angefasst hatte. Als die Security und weiteres Personal am Ort des Geschehens ankamen, ließen sie den mutmasslichen Täter dem Bericht zufolge einfach gehen, ohne Konsequenzen zu ziehen.

Gegenüber Resident Advisor gaben weitere Besucher:innen ähnliche Erfahrungen zu Protokoll.

Das MDLBEAST Soundstorm hat bis jetzt weder auf die Kommentare auf Instagram-Profil des Festivals noch mit einem offiziellen Statement reagiert.