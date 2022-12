Berghain: Line-up für Silvester Klubnacht veröffentlicht

Das Berghain hat das Line-up für die diesjährige Silvester Klubnacht bekannt gegeben. Für die erste Ausgabe seit drei Jahren versammeln sich zahllose ranghohe Namen auf insgesamt vier Floors. Die Party beginnt schon am 30. Dezember. Mit einem voraussichtlichen Ende am 2. Januar dauert der Marathon unter den Berghain-Veranstaltungen dieses Jahr besonders lang.

Im Berghain geben sich bekannte Größen wie Helena Hauff, Ben Klock und Steffi die Klinke in die Hand. Weiter oben in der Panorama Bar stehen unter anderem Avalon Emerson und I-F hinter den Decks. Der Elektroakustische Salon wartet neben DJ-Sets mit Live-Auftritten von Rabih Beaini und Tobias. auf. Auf dem XXX-Floor wird das Programm mit Tama Sumo, Soundstream und anderen abgerundet.

Das komplette Line-up findet ihr hier:

Berghain:

Adiel

Answer Code Request

Barker

Ben Klock

Daria Kolosova

DJ Nobu

Etapp Kyle

Fadi Mohem

Helena Hauff

JakoJako

Key Clef

Luke Slater

Norman Nodge

Phase Fatale

Philippa Pacho

Rødhåd

Steffi

Tasha

Virginia

Panorama Bar:

Avalon Emerson

Bashkka

DJ Holographic

Fiedel

fka.m4a

Gabrielle Kwarteng

I-F

Massimiliano Pagliara

Naty Seres

nd_baumecker

Nick Höppner

OK Williams

Oracy

Paramida

Roi Perez

Ryan Elliott

Sedef Adasi

Steve Rachmad

Elektroakustischer Salon:

machìna LIVE

Nazanin Noori LIVE

Rabih Beaini LIVE

Tobias. LIVE

Debbie Chia

Ina Kacz

Laura BCR

Luigi Di Venere

Marco Shuttle

Marylou

MXD

Space Afrika

XXX-Floor:

Boris

Boys’ Shorts

Castro

Chris Cruse

Cormac

Lakuti

Mutualism

Nemo

peachonfuse

Ralf

Soundstream

Tama Sumo

Vale Budino