Jesse Saunders: Chicago-House-Ikone erlitt Schlaganfall

Die House-Legende Jesse Saunders liegt nach einem schweren Schlaganfall im Krankenhaus. Das teilte seine DJ-Crew The Chosen Few am Wochenende via Instagram mit.

Zurzeit befinde sich Saunders in Behandlung in Las Vegas. Ihm stehe ein langer und schwieriger Genesungsweg bevor, wie The Chosen Few in ihrem Post schreiben.

Jesse Saunders ist besonders für seinen Track „On and On” bekannt, der als einer der ersten House-Tracks überhaupt gilt. Er veröffentlichte das Stück 1984 in Chicago und hatte damit sofort beachtlichen Erfolg in der lokalen Szene. Dadurch inspirierte er Kollegen wie Frankie Knuckles und ebnete den Weg für weitere Veröffentlichungen, die unter dem Etikett House später weltweit bekannt wurden.