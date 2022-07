Ab dem 29. Juli wird die achtteilige Doku-Reihe Techno House Deutschland in der ARD-Mediathek abrufbar sein, zwei Tage später auch im Ersten ausgestrahlt. Co-produziert von hr, rbb, MDR und SWR, geht das Format der Entwicklung der elektronischen Musik und Technokultur in Deutschland in drei Jahrzehnten nach und zeichnet ihren Einfluss auf die weltweite Technobewegung.

Vier Folgen widmen sich der Clubkultur und dem Club als Kulturort, angefangen im Frankfurt der späten 1980er-Jahre. Zwei Folgen der Technokultur im Osten, der entstehenden Festival-Landschaft. Einen besonderen Fokus legt Ko-Produzent SWR in zwei Folgen auf das die Nature One legen.

Unter den Protagonist:innen, die zu Wort kommen werden, sind unter anderem Monika Kruse, Sven Väth, Roman Flügel, Paul van Dyk, DJ Hell, Chris Liebing, Anja Schneider, Robag Wruhme und Lexy & K-Paul.

Alle acht Folgen der Reihe Techno House Deutschland sind zunächst am Freitag, den 29. Juli 2022, in der ARD Mediathek zu sehen und laufen im Anschluss am Sonntag, 31. Juli, 23:40 Uhr hintereinander in Das Erste.