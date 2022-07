Nation of Gondwana (Foto: Presse)

Am Freitag geht die Nation 2022 an den Start, das erste Mal nach drei Jahren wieder an einem einzigen Wochenende für alle. Und mit umso dichterem Line-up: Vril und Rødhad zeigen eine Live-Kollaboration, DJ Gigola ihre Ideen zu zeitgenössischem Clubsound. Tama Sumo wird back to back mit Lakuti House liefern, und Allstars wie Der Dritte Raum und Monika Kruse sorgen für ein Wiedersehen am Waldsee. Die Nachfrage an der Parallelwelt ist jedenfalls wie immer groß: Die diesjährige Nation ist restlos ausverkauft.

Bereits im vergangenen Jahr hat sich das Festival zur No-Covid-Zone erklärt, mit Hygienekonzept und dem Einfall, einfach zwei Nations hintereinander zu starten. Dieses Mal wird alles wieder in 72 Stunden über die Bühnen gehen, das Hygienekonzept wurde kurzfristig der aktuellen Lage angepasst: Alle Besucher:innen müssen mit negativem Testergebnis von offizieller Teststelle anreisen! Übrigens: Shuttles wird es wieder geben, sie fahren durchgehend zwischen Festival und Bahnhof Nauen.

Wer noch vor Ort sein und sich in Realitätsflucht üben will, muss uns nur eine Mail schreiben, denn: GROOVE verlost 1×2 Festival-Tickets für die Nation 2022. Um zu gewinnen, schickt eine Mail mit dem Betreff NoG22, eurem vollen Namen, dem vollen Namen eurer Begleitung und ihrer E-Mail-Adresse an gewinnen@groove.de. Teilnahmeschluss ist morgen, Mittwoch, der 20. Juli 2022, um 12 Uhr mittags.

