Bradley Zero (Foto: Kriss Humphrey)

Mit DJs wie Maryisonacid oder Dauwd hat sich das Kollektiv und Label African Acid Is The Future einen Namen gemacht. Heute Abend hostet die Berliner Gruppe eine Party- und Konzertnacht im Zenner. Auf dem Plan stehen DJ-Sets und Livemusik, die ein breites stilistisches Spektrum abdecken.

Aus London reisen Bradley Zero und Z Lovecraft an, beide vom legendären Label Rhythm Section, das die Nacht im Zenner mitveranstaltet. Ein weiterer Höhepunkt wird die Live-Band Tshegue sein, die zwischen Kinshasa und Paris agiert und für ihren Signature Sound aus Afropunk, Afrobeat, Tribal und Garage bekannt ist. Sie treten zum ersten mal in Berlin auf. Abgerundet wird der Abend von den hauseigenen DJs von African Acid Is The Future.

African Acid Is The Future & Rhythm Section

Tickets: 20 Euro

Zenner Biergarten und Weingarten

Alt-Treptow 15, 12435 Berlin