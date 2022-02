Mathias Kaden (Foto: Presse)

Am 25.2. erscheint die Single „Radix” von Mathias Kaden im Rahmen der Green-Compilation auf Heideton Records. Mit dabei sind Künstler*innen wie Andre Galluzzi, Tobi Neumann oder auch Cassy. Seit einigen Jahren ist das zwischen Hannover und Hamburg beheimatete Label für seine Partys, für Releases zwischen zeitgenössischem House und Techno und Veröffentlichungen von Pionieren im betreffenden musikalischen Feld, wie etwa DJ Deeon oder Luciano, bekannt. Mit Green versammelt das Label verschiedenste Spielarten elektronischer Tanzmusik – das meiste irgendwo zwischen House und Techno.

„Radix” groovt von Beginn an mit konstanter 4/4-Bassdrum und gechoppten Samples, zu denen sich Dub-Akkorde gesellen. Das ist perfekt arrangierter klassischer Dub-Techno mit klassischer Percussion, der von Beginn an zum Mitschwingen einlädt und mit Sicherheit in vielen DJ-Sets und auf vielen Floors funktionieren wird. Kaden versucht sich an nichts Neuem, sonder setzt auf bekannte Sounds und einen bewährten Groove. Dennoch bewegt sich der Track auf höchstem Niveau, besonders bezüglich des Arrangements und der Produktion. Alles sitzt am richtigen Platz, sei es zeitlich oder im Stereofeld – dieses Stück ist ein Paradebeispiel, wie gut Tracks mit modernster Studiotechnik klingen und den Dancefloor in Schwung bringen können.

Green (HR022)

Part 1

01. Bobby Cazanova – Alles ist deine Schuld

02. Borka & The Gang – Saltwater (Deep Water Version)

03. Florian Hollerith – Wakes up asleep

04. Mathias Kaden – Radix

05. Joe Metzenmacher, Borka & The Gang – Digital Emotions

06. Murmur Tooth, Lars Moston – You, Me, Us, Spines

Part 2

07. Sid – Scene

08. Joe Metzenmacher, Borka & The Gang – Take Me Up, Take Me Down

09. Tobi Neumann & Dorian Paic – Voices

10. Andre Galluzzi, Daniel Stefanik – Out of Control

11. Behind Those Ears – Rising Yellow

12. Cassy – Fits Together

VÖ: Part 1 22.04, Part 2 27.05

Format: Digital/Vinyl