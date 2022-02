Andrew Weatherall (Foto: Presse)

Nächste Woche erscheint an Andrew Weatheralls Todestag, dem 16. Februar, ein Kurzfilm, der die Begegnung des Musikers mit einem irischen Fischer aufgreift und spiegelt. Im Film tauschen die beiden Protagonisten sich aus und erzählen sich Geschichten vom Meer. Dabei knüpft der Filmtitel auch an den Track „Fail We May, Sail We Must” des Musikers an.

Im Film kommen sowohl Cian Ó Cíobháin, der daran beteiligt war, den Fischer Gerard Sheehy zu finden, sowie Weatheralls enger Freund und Kollaborateur Sean Johnston vor. Der Film wird am 16. Februar im Sugar Club in Dublin gezeigt und wird auf der Mixmag-Homepage verfügbar sein.