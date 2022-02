Niko Marks (Foto: Presse)

Am 07. Februar erscheint auf Yore die Reach Out EP des Detroiter Songwriter, Produzenten und Performance-Künstler Niko Marks. Mit dem Titeltrack der EP zeichnet sich ab, was auf Niko Marks neuester Veröffentlichung zu erwarten ist: ein satter House-Sound mit allen Facetten, die das Genre liebenswert machen! Allem voran ist ein treibender Four-to-the-Floor-Beat zu hören, der von schwungvollen Streichern, zischenden Hi-Hats und Acid-inspirierte Vocals aufgemischt wird.

Niko Marks begann in den frühen Neunzigern mit dem Produzieren und veröffentlichte innovativen und gefühlvollen House und Techno, den er mit Elementen aus anderen Musikgenres vermischte. Niko Marks’ Musik erschien hauptsächlich auf U2XProductions und auf dem von Carl Craig gegründeten Label Planet E. Darüber hinaus wurde er auch von etablierten Plattenlabel unter Vertrag genommen, etwa unter von Characters, Ideal, EMI, New Religion oder Submerge.

Die Reach Out EP ist seine erste Veröffentlichung auf Yore. Bereits seit 1998 als erfahrener Labelbetreiber agierend ist Yore das vierte Label von Andy Vaz aus Köln, das er 2007 mit dem italienischen DJ Alessandro Vaccaro gründete, das sich auf einen authentischen Old-School-House-Sound konzentriert.

Reach Out EP

Reach Out

Against Violence

Good Bye

You Will See The Light

VÖ: 07.02.2022

Format: Digital/ Vinyl (limitiert auf 250 Exemplare)