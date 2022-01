High Speed Precision (Foto: Presse)

Das schwedische Label Gnistan Records veröffentlicht mit dem Track „Overkord” von High Speed Precision ein lehrbuchhaftes Breakcore-Stück, das den Spirit älterer Produktionen dieses Genres aufgreift.

Breaks in sämtlichen Variationen ziehen sich durch die Kronowerx EP. Die Tracks „Overkord” und „5470″ leben dabei von den wunderbar eingeflochtenen Samples und den schnellen Drum ’n’ Bass-Breaks. „Nu0c0d3″ und „NRG BBY” zeichnen sich hingegen durch ein deutlich langsameres Tempo und experimentellere Breaks aus.

Das Stück „Overkord” beginnt mit simplen gesampelten Chords, zu denen sich weitere, komplexere Chords gesellen. Kurz darauf setzen noch die noch fehlende Bassline und weitere melodische Ergänzungen ein. Im Verlauf des Tracks kommen gesampelte Vocalschnipsel dazu. In der Mitte des Stücks übernimmt eine konstante Hardstyle-Kick die Führung, und gesampelte Hardcore-Pads spielen nun die Hauptmelodie. Auf Dauer ist das wirklich anstrengend, und so setzt schon bald nach dieser Exkursion in härtere Gefilde wieder der wohlbekannte Break und die restliche Instrumentation ein. Gegen Ende des Tracks wummern die Breaks und Bässe auch mal abseits gewohnter Hörgewohnheiten, was den Track interessanter macht und zum mehrmaligen Anhören und Ausrasten einlädt.

Kronowerx EP

A1. Overkord

A2. 5470

B1. Nu0c0d3

B2. NRG BBY



VÖ: 10.01.2022