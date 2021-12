Brandenburg an der Havel (Foto: Queryzo)

Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr wurde eine Party in einem lehrstehenden Fabrikgebäude in Brandenburg an der Havel aufgrund einer Lärmbeschwerde einer Anwohnerin durch die Polizei aufgelöst. Lediglich 13 Raver*innen waren zu diesem Zeitpunkt noch anwesend. Wie viele Menschen dort nachts getanzt haben, blieb unklar. Die Polizei fand in der weitläufigen Anlage eine größere Tanzfläche, mehrere angrenzende Rückzugsräume und eine aufgebaute Musikanlage vor.

Nun bekommen alle Gäste eine Anzeige, da in Brandenburg auch das Tanzverbot gilt und aufgrund COVID-19-Eindämmungsverordnung des Landes Diskotheken, Clubs und ähnliche Einrichtungen geschlossen bleiben müssen. Die Musikanlage wurde konfisziert und allen Raver*innen ein Platzverweis erteilt.