Robbie Shakespeare (Foto: RBMA Screenshot)

Der legendäre jamaikanische Bassist Robbie Shakespeare verstarb während einer Operation an der Niere in einem Krankenhaus in Florida. Shakespeare ist vor allem als Hälfte der in den 1970er-Jahren gegründeten Rhythmusgruppe Sly & Robbie bekannt. Zusammen mit seinem Partner Sly Dunbar gehört Shakespeare zu den einflussreichsten Künstler*innen, die das Reggae-Genre hervorgebracht hat.

In seiner Karriere hat Robbie Shakespeare mit den unterschiedlichsten Künstler*innen kollaboriert. Zu den bekanntesten Namen gehören Larry Levan, Grace Jones oder Madonna. Auch mit dem finnischen Electronica-Künstler Vladislav Delay arbeitete Shakespeare zusammen.

Im Lauf seiner Karriere wurde Robbie Shakespeare für 13 Grammys nominiert, von denen er zwei gewann.