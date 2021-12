Schacke (Foto: Presse)

Am 20. Dezember erscheint Vixens Debüt-EP Hard Magick for Soft Souls auf dem britischen Label Lobster Theremin. Die in Kopenhagen lebende Künstlerin und Mitglied des Fast-Forward-Kollektivs präsentiert mit diesem Release ihre eigene, minimalistische Interpretation von modernem Neotrance. Für unsere Trackpremiere liefert uns Kulors Finest Schacke mit seinem „Daydreamer Schacke’s Swedish Forest Mix” des Tracks „Maladaptive“ von Vixen ein Techno-Workout in feinster Schacke-Manier.

Schacke muss noch immer als Aushängeschild für die Kopenhagener Technoszene herhalten, seit seine Bekanntheit durch „Kisloty People”, das 2019 auf dem russischen Label Клуб erschienen ist, rasant anwuchs. Auch davor schon hatte sich Schacke durch seine Produktionen auf Courtesys Label Kulor, den Fast-Forward-Fundraiser-Compilations und seiner auf dem Berliner Label Instruments Of Discipline erschienenen EP Artificial Intercourse ein beachtliches Renommee aufgebaut. Schon jetzt zeichnet sich Schackes Werk durch eine enorme Vielfalt aus, was sich an den unterschiedlichen Releases und seinen verschiedenen Pseudonymen ablesen lässt. So hat Schacke sich, bevor er sich Techno zuwendete, mit Noise-Musik beschäftigt. Auch heute noch arbeitet er mit verschiedenen Projekten auch an experimentellen Ansätzen elektronischer Musik.

Beim Hören des Stücks wird schnell klar, dass es sich um einen Track von Schacke handeln muss. Unfassbar trippy und futuristisch sind die Klänge produziert oder aus Vixens „Maladaptive“ gesampelt. Ständig wird mit Themen, Klängen und Motiven gespielt, ständig werden diese mit einer treibenden Kombination aus Kick und Bassline weiterentwickelt. Es ist bemerkenswert, mit welcher Detailliebe und welchem Pioniergeist Schacke Hi-Hat-Läufe und melodische Einwürfe abstrahiert. Dabei unterstützt der Einsatz eines Breakbeats diese und lässt den Track rhythmisch galoppieren. Das ist die trippige Version von Kopenhagen-Techno, wie ihn die Kaderschmiede um Sugar, Repro, Schacke und Runne Bagge auf der ersten Kulor-EP 2018 präsentierte.



Hard Magick for Soft Souls

1.Vibe Catcher

2.Maladaptive Daydreamer

3.High Femme Fantasy

4.Maladaptive Daydreamer (Schacke’s Swedish Forrest Mix)

5.DIGI. Pale

VÖ: 20.12.2021

Format: Digital, Vinyl