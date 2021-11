LTJ Bukem (Foto: Facebook)

Die Londoner Drum ‘n’ Bass-Legende Danny Williamson aka LTJ Bukem präsentiert uns mit diesen Charts eine homogene Auswahl, wie sie ähnlich auf seinen stilprägenden LTJ Presents Earth-Compilations anzutreffen ist. Die Kombination aus warmen, gesampelten Klängen, die sich an gechoppte, variationsreiche Breakbeats schmiegen, findet sich bei jedem der Tracks. Das ist Neunziger-Jahre-Drum ‘n’ Bass, der die Hörer*innen in eine andere Zeit versetzt, dessen Sound eine Wärme hat, die heutige Produktionen oft vermissen lassen. Der klassisch geschulte Pianist Williamson, der sich musikalisch früh dem Fusion Jazz zuwandte, präsentiert uns mit diesen Charts sowohl Nummern von seinem eigenen Label Good Looking als auch Stücke, die auf seinen Compilations LTJ Presents Earth Volume One und Two vertreten sind.

Die musikalische Brillanz des zehnminütigen Peshay Remix von „Music” von LTJ Bukem selbst sticht besonders heraus in dieser Auswahl. Aufsteigende Piano-Riffs, Streicher-Pads und Vocals bilden die harmonische Grundlage, über die sich ein lehrbuchhafter Breakbeat erhebt. Die Bassline ergänzt akzentuiert dazu. Ein weiteres Schmuckstück in dieser Auswahl ist der PFM Remix von „The Sea von St Etienne”. Meeresrauschen legt sich über weite Synth-Pads, die von Vogelgeräuschen musikalisch untermalt werden. Schließlich setzt der Breakbeat ein, und der Track ist vollkommen. In der Mitte des Stücks setzt der Beat aus und ein instrumentales Interlude mit den Vocal setzt schon bald zu einem neuen breakigen Einsatz an.

