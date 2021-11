Eva Geist & Steve Pepe (Foto: Presse)

Wie ein Credo leitet der Sprechgesang mit dem Wortlaut „We Are Nature Resonator” in den gleichnamigen Track von Eva Geist & Steve Pepe ein. Die Stimme klingt halluzinierend, als ob er die Hörer*innen magnetisieren möchte. Die aufgebaute Spannung findet ihren Höhepunkt und wird mit dem Klang von aufgestoßenem Dampf und dem Einsatz eines dunklen Synth-Beats aufgelöst. Daraufhin bekommt der Track eine freudige, beschwingende Note, durch den melodischen Klang eines Glockenspiels. Der durchaus tanzbare Track trifft genau auf den Punkt, sich im Gleichgewicht aus düsteren Dark-Wave, EBM und melodischem Synth-Pop zu bewegen.

Der Klang des Tracks lässt sich auf eine Synth-Pop-Vergangenheit zurückführen, die sowohl Eva Geist (bürgerlich Andrea Noce) als auch Steve Pepe (Manuel Cascone) genossen: Bevor sich Eva Geist durch eine Stiländerung zu elektronischem Minimal-Wave in die Elektronik-Szene orientierte, trat sie in dem Synth-Pop-Duo Rose auf. Steve Pepe tauchte erst vor ein paar Jahren im elektronischen Bereich auf, wirkte zuvor jedoch in mehreren Bands in Rom mit, sodass seine Erfahrungen mit New Wave, Pop, abstrakten und experimentellen Klängen sehr vielfältig sind.

„We Are Nature Resonator” befindet sich auf der ersten Compilation Oddysee Vol. 1 des Labels Oddysee und präsentiert ausgewählte Musikstücke von Künstler*innen, mit denen Macher Tom Wheeler und Joe Giezeman im Laufe der ersten zwölf Monate zusammenarbeiteten: mit Black Merlin, Kim Ann Foxman, Mary Lake, Massimiliano Pagliara, Sascha Funke und Fango – um nur ein paar zu nennen.

Die gesamten Gewinne aus dem Verkauf des Vinyls werden direkt an die NATV, ein Teil der Sinchi Foundation, gespendet, die indigenen Stimmen und deren Perspektiven an ein globales Publikum weitergeben möchte.

Oddysee Vol. 1

1. Eva Geist & Steve Pepe – We Are Nature Resonator

2. Budino – Venus In Crime

3. Massimiliano Pagliara – Midsummer’s Dream

4. Christian S – Ghost

5. Kim Ann Foxman – Wildlife

6. Sascha Funke – Moly

7. Fango – A+B

8. Black Merlin – Free Dial

9. Mary Lake – Passerine

10. Jeans – Ganglia

VÖ: 12.11.2021

Format: Digital/Vinyl