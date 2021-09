Cocoon im Amnesia auf Ibiza im Jahr 2019 (Foto: Presse)

Die ibizenkischen Behörden verkündeten die Wiedereröffnung der Clubs auf Ibiza für den 8. Oktober, vorausgesetzt der Oberste Gerichtshof der Balearen (TSJB) genehmigt die Nutzung von Covid-19-Impfpässen für den Eintritt.

Wird diese Regelung bewilligt, können die Lokale ab dem 8. Oktober mit einer maximalen Kapazität von 75 Prozent bis 5 Uhr morgens öffnen. Zusätzlich gilt auf der Tanzfläche Maskenpflicht und Trinkverbot.

Im Gespräch mit Resident Advisor sagte Igor Marijuan, Gründer der Association of DJs And Producers In Ibiza and Formentera (DIPEF), dass die Lockerungen sehr kurzfristig bekannt gegeben wurden. „Wir versuchen, die Clubs zu ermutigen, so lange wie möglich geöffnet zu bleiben. Vielleicht können wir einen langen Saisonausklang haben, der bis Weihnachten dauert.”

Die neue Regelung gilt nur für Lokale mit einer Nachtclub-Lizenz. Für kleinere Örtlichkeiten, wie etwa Bars, wird die derzeitige Sperrstunde von 2 Uhr morgens auf 4 Uhr morgens ausgedehnt.