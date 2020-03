Felice (Foto: Kevin Münkel)

Nach Alles Gute auch beruflich im Januar 2020 folgt nun der zweite Part der Brotherhood of Wrong Decisions-Serie von Felice auf Turnland. Der Tracktitel „Ich Kann Auch Saufen Ohne Mich Zu Amuesieren” entstand in Anlehnung an eine Zeit, in der Felice mit einer Punk- und Hardcore Band in jenem besetzten Keller konzertierte, in welchem das Schild über der Bar den selbigen Spruch trug.

Neben Felices Original Mix von „Ich Kann Auch Saufen Ohne Mich Zu Amuesieren” ist auch ein Remix von SHAN mit dabei. Der Frankfurter DJ und Produzent steuerte neben Releases auf EDHID und The Healing Company bereits mehrere EPs zu Gerd Jansons Label Ransom Note bei.

SHANs Version vereint den Italo-Touch des Originals mit einer neuen Interpretation der Drums und der veränderten Anordnung der Melodien. Der knackige Disco-Beat gepaart mit einer Off-Beat Bassline ebnen die ersten Sekunden des Stückes, bevor sich die Emotionen durch stimmenartige Synthesizer abrupt zu einem Urlaubsmoment maximieren. Die Sonne strahlt von da an so sehr, dass wahrscheinlich sogar Mosaros & Astrid Kubys Zellen glücklich gewesen wären. Wer nach dem knapp sechseinhalb-minütigen Track noch keinen Sonnenbrand hat, drückt einfach nochmal auf Play.

Hört hier exklusiv „Ich Kann Auch Saufen Ohne Mich Zu Amuesieren” in der Version von SHAN:

Felice – Brotherhood of Wrong Decisions Pt. 2 (Turnland Records)

1 Ich Kann Auch Saufen Ohne Mich Zu Amuesieren

2 Ich Kann Auch Saufen Ohne Mich Zu Amuesieren (SHAN Version)



Format: Digital

VÖ: 12.03.20