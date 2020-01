Bassiani (Foto: Presse)

In der Nacht vom 12. Januar hat vor dem georgischen Club Bassiani eine Schießerei stattgefunden. Dabei wurden drei Personen verletzt, die sich mittlerweile wieder in stabiler Verfassung befinden. Georgischen Medien zufolge eröffnete ein Mann das Feuer am Eingang des Clubs, nachdem ihm der Eintritt verweigert wurde. Der Täter floh zunächst, konnte aber kurz nach Vorfall in Nähe seines Zuhauses von der Polizei gefasst werden. Der Mann wurde als georgischer Staatsbürger identifiziert.

Ein Video des georgischen Innenministeriums zeigt, dass der Schütze eine schwere Feuerwaffe und entsprechende Munition bei sich trug. Darüber hinaus konnten sechs Messer sichergestellt werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt.