MC Yallah (Foto: Presse).

Schlussendlich bestätigen die Macher*innen des CTM die letzte Welle an Künstler*innen. Darunter sind bekannte Namen wie Modern Love’s Labelhead Andy Stott, Neko & Imbratura aka Sicaria Sound oder die Ägypterin Lafawndah. Lokalen Support erfährt das Happening unteranderem durch Max Dahlhaus, Jessika Khazrik, The Allegorist, Grinderteeth, Bora oder dem Designstudio Selam X.

The Allegorist / Alexmalism / Andy Stott / ASJ / ava* / Bora / Born in Flamez / Catu Diosis / Charlotte Bendiks/ Debmaster & MC Yallah / Demystification Committee / DJ Diaki / DJ Scotch Egg & Khanja & MC Yallah / DJ Plead / Don Zilla / Duma / emptyset / Floyd Lavine b2b MINCO / FOTAN LAIKI / Ghettoraid / Grinderteeth /Guedra Guedra / Happy New Tears / Hibotep / Isa GT / Ivicore / Johanna Bruckner – “Sym-poetic Desires” / Josh Kun, Milad Khawam & Rasha Hilwi – “Sonic Rights: Music of Escape, Music of Belonging” / Jessika Khazrik / Kelvin T / Lafawndah / Laura Diaz / Max Dahlhaus / Mo Chan & DJ Kohlrabi / MUXXXE / Nerve / Opium Hum / Patiño & Schuttel “No Laughing Matter” / Peter Kirn / Rakta / Secretly Bovine / Selam X / Sicaria Sound / Slim Soledad / T0C1S / Teto Preto / Thegn / xin / Wesley Goatley / Zopelar

Das volle Line-Up findest du hier.