Den Auftakt feierte die Melitta Festivaltour 2019 beim Rock am Ring Anfang Juni mit einer Karaoke-Bühne und dem obligatorischen Melitta Festival Wohnzimmer zum Entspannen mit – na klar – Kaffee. Weiter ging’s auf dem Airbeat One in Mecklenburg-Vorpommern, wo man die Besucher mit Henna-Tattoos versorgte.

Auf der Tagesordnung stehen jetzt noch zwei Veranstaltungen, die sich auf den ersten Blick denkbar stark unterscheiden: Das Metal-Mekka Wacken Anfang August und das Berliner Lollapalooza im September. Auf ersterem versorgt Melitta die Headbanger-Fraktion mit ihren Lieblingssongs zum Umhängen. Wie? Die Audiofrequenzen der Stücke werden auf kleine Plaketten gelasert, die anschließend an Ketten um den Hals baumeln. Hippiesker geht es auf dem Lollapalooza zu: Individuelle Gymbags können gebastelt werden und Make-Up-Artists schminken die Feierwütigen ihren Wünschen entsprechend.

Nicht nur auf den Festivals selbst gibt’s für Kaffee-Fans aber was zu holen; Melitta verlost obendrein noch vier Survival-Kits, pickepackevoll mit lauter nützlichen Festival-Pieces: so zum Beispiel Kaffe to go-Becher aus Kork, Bauchtaschen mit Bescherhalter, Regenponchos, Lomo-Kameras und vieles mehr…

Wollt ihr eines der vier Pakete gewinnen, müsst ihr lediglich das Melitta Coffee Bingo meistern. Die Spielregeln findet ihr auf der Bingo-Karte selbst. Viel Glück und eine schöne restliche Festivalsaison!