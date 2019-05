Balance – Club / Culture Festival

Balance ist zugleich Club und Festival. Die ambitionierte Veranstaltung in Leipzig bringt Musik, Kunst und Diskurs zusammen. Es geht darum, eine Haltung zu erproben, die zugleich interdisziplinär, feministisch, performativ, hybrid und dekontruktivistisch ausgerichtet ist.

Mit dem Thema der ‘corpo_realities’ werden unterschiedliche Perspektiven auf Körperpolitik, Identitäten, Wiederaneignung, Sichtbarkeit und Empowerment untersucht. Dabei wird stets die Idee bearbeitet, dass Club / Kultur das Potenzial hat, in der Gesellschaft gegenkulturelle Räume zu schaffen.

Wir verlosen 2 x 2 Tickets. Schreibt bis heute um Mitternacht an gewinnen@groove.de, wir geben sofort die Gewinner*innen durch.

Tickets & Programm: http://balance.ifz.me

Programm

Club

Helena Hauff / Juliana Huxtable / Carla dal Forno / Tygapaw / Portable aka Bodycode / M.E.S.H. / VTSS / SOLARIS. / T-Data / Stanley Schmidt / FAQ / gal & XVII as Carbon Dehydrate / Action Ahrens / Lsdxoxo / Interviews / Michela Pelusio / Angel-Ho / Nkisi / Sentimental Rave / Ostbam / Lanark Artefax / Judith Crasser/ Gianni Mae / Oceanic/ Obsequies (Knives) / Corazón de Robota / sinosc b2b Shō / RZR / Portable/Bodycode

Installation

SEXES / www.sexes.work

Performance

Robin Buckley/rkss / YOR / KEBRA

Workshops

May 30th _Lexi Venus: Pleasure is Power

May 31st _Balance, Workshop: Voguing for Beginners

June 1st _Balance, Workshop: Empowering Booty Work

June 1st _Constanza Piña: Let’s Noise!

June 1st _Balance, Workshop: Musicproduction w/ NKISI x AUGL

Diskurs

Chiara Baldini / Koschka Linkerhand / Dr. Iris Dankemeyer /

Juliana Huxtable / Constanza Piña …and many more

Zeitplan

May 29th Balance, Opening. SEXES & Friends

May 29th Balance Club 1 w/ Helena Hauff, VTSS, Lsdxoxo, Juliana Huxtable

May 30th Balance, Forum Body Politics

May 31th Balance Club 2 w/ Gianni Mae, Action Ahrens, MESH

June 1st Balance, Discourse Art Workshops

June 1st Balance, Screening: Searching Eva

June 1st Balance, Concert w/ Angel Ho, Carla dal Forno, Lanark Artefax

June 1st Balance Club 3 w/ NKISI, Oceanic, Sentimental Rave, Tygapaw

June 2nd Balance X Pracht w/ Obsequies, sinosc b2b Shō, Corazón de Robota