Wir suchen ab 2. Januar für drei Monate ein*e Praktikant*in. Das Praktikum ist vergütet.

Du solltest eine Leidenschaft für elektronische Musik und Interesse am Verfassen (musik-)journalistischer Texte mitbringen sowie idealerweise schon über Erfahrungen in diesem Bereich verfügen. Darüber hinaus solltest Du die Festivals und das Nachtleben Deiner Stadt kennen. Je intensiver Du jetzt schon das Geschehen der Szene verfolgst, desto besser.

Wir bieten Dir einen Einblick in den redaktionellen Arbeitsalltag eines unabhängigen Online-Musikmagazins, der alle Tätigkeiten von der Konzeption, der Organisation, dem Verfassen, dem Redigat und dem Einpflegen von Beiträgen umfasst.

Dein Aufgabenfeld liegt in der Recherche und dem Produzieren von Nachrichten, Festivaltexten und größeren Beiträgen und der Verarbeitung von Artikeln in WordPress. Erfahrungen in diesen Bereich sind von Vorteil, aber keine Bedingung. Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung per e-Mail, der Du bitte auch Schreibproben anfügst.