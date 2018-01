Foto: Presse (George FitzGerald)

All That Must Be lautet der Titel von George FitzGeralds neuem Album, auf dem der Brite seine Rückkehr in die Londoner Heimat feiert. Schon die Vorabsingle „Roll Back“ mit Lil Silva lässt vermuten, dass es dem Thema entsprechend weniger um pumpenden UK House als um großes Songwriting geht.

Das macht All That Must Be allerbestens für Live-Sets geeignet, die sich nicht allein auf den Clubkontext konzentrieren. FitzGerald wird die Platte die mit auf Tour nehmen und macht dabei auch im Münchener Ampere, im Berliner SchwuZ und dem Yuca in Köln Halt machen.



Groove präsentiert: George FitzGerald auf Deutschland-Tour

19. März 2018 München, Ampere (Tickets)

20. März 2018 Berlin, Schwuz (Tickets)

21. März 2018 Köln, Yuca (Tickets)