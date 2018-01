1. Textasy – Dallas Gun Club EP (Craigie Knowes)

Und zum Schluss noch einmal Happy Hardcore Fun. Eine tongue-in-cheek Namens- und Titelgebung ist ja manchmal schon die halbe Miete, und wer immer sich hinter dem Projektnamen Textasy verbirgt, er beherrscht sein Handwerk. Seine letzte EP auf E-Beamz hieß Welcome To The Darkroom und kam unter anderem mit dem Track „Don’t Let Me Be Your Phantasy“ daher. Die vier Tracks auf der Dallas Gun Club-EP kommen dann auch mit allen spaßigen Genre-Ingredienzen wie schnelle Piano-Hooklines, Breakbeats, kurz geschnittene, gepitchte und geloopte Vocals. Und mit „20th Century Bass“ gibt es noch eine ziemlich seriöse Electro-Nummer. Manchmal braucht es eben genau das.