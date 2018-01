Foto: Presse (Inga Mauer).

Auf wen setzen wir 2018 bei der Groove? Schaue dir hier unsere Newcomer für das Jahr 2018 an.

Wer die russische Produzentin und DJ Inga Mauer verstehen oder kennenlernen will, braucht nur ihre Radio-Show „Bon Voyage“ bei Cómeme hören. In regelmäßigen Abständen breitet sie dort – meist ein spezielles Konzept verfolgend – düstere Sounds zwischen EBM, New Wave und Industrial-Techno aus. Eine Mischung, die Mauer sowohl auf ihrem Release auf dem Hivern-Discs-Ableger HVNX als auch der jüngsten shtum-Single nachgeht. Und weil die in Den Haag lebende Künstlerin bereits in den wichtigsten Clubs auflegt, wird auch in den kommenden Jahren noch einiges von Mauer zu hören sein.



Stream: Radio Cómeme – Bon Voyage 20 by Inga Mauer